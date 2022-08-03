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Пытавшимся украсть провода на железной дороге свердловчанам грозит до 5 лет тюрьмы

Пытавшимся украсть провода на железной дороге свердловчанам грозит до 5 лет тюрьмы

Сегодня, 17:53
Фото: 1MI
Два жителя Алапаевска попытались украсть провода перемычки дросселя на железнодорожной станции, но были пойманы. Теперь им грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.

Два мужчины заранее сговорились похитить оборудование на железной дороге и приехали в апреле 2022 года на территорию станции Алапаевск. Они вырубили топором провода перемычки дросселя и спрятали их в кустах. В дальнейшем похитители собирались продать их и получить деньги.

Однако преступный умысел не удался, злоумышленники были задержаны сотрудниками транспортной полиции Нижнего Тагила. Сумма причиненного ущерба составила 7,1 тысячи рублей. В отношении свердловчан заведены два уголовных дела: за кражу и покушение на преступление. По законодательству им грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Железная дорога#Кража#Полиция
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