Пытавшимся украсть провода на железной дороге свердловчанам грозит до 5 лет тюрьмы

Два мужчины заранее сговорились похитить оборудование на железной дороге и приехали в апреле 2022 года на территорию станции Алапаевск. Они вырубили топором провода перемычки дросселя и спрятали их в кустах. В дальнейшем похитители собирались продать их и получить деньги.
Однако преступный умысел не удался, злоумышленники были задержаны сотрудниками транспортной полиции Нижнего Тагила. Сумма причиненного ущерба составила 7,1 тысячи рублей. В отношении свердловчан заведены два уголовных дела: за кражу и покушение на преступление. По законодательству им грозит до пяти лет лишения свободы.