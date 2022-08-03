Пытавшимся украсть провода на железной дороге свердловчанам грозит до 5 лет тюрьмы

Два мужчины заранее сговорились похитить оборудование на железной дороге и приехали в апреле 2022 года на территорию станции Алапаевск. Они вырубили топором провода перемычки дросселя и спрятали их в кустах. В дальнейшем похитители собирались продать их и получить деньги.