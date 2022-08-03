Разгуливающего медведя заметили в поселке под Екатеринбургом

Соседи рекомендуют друг другу быть осторожнее и закрывать на ночь двери. Хищник замечен в поселке Палкино, расположенном в 20 километрах от города.
Медведь уже побывал на нескольких дачах. Он оставил следы когтей на заборе и сломал сарай. Владельцы домов уже обратились в МЧС.
По словам одной из местных жительниц, она ночью слышала шум и рев. Семья подумала, что ходят собаки. Однако утром обнаружились следы зверя на грядках, следы когтей на заборе и разнесенный сарай.
Соседи в местном чате забили тревогу. Они обратились к охотнику. Он подтвердил, что это медведь.