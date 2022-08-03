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Разгуливающего медведя заметили в поселке под Екатеринбургом

Разгуливающего медведя заметили в поселке под Екатеринбургом

Вчера, 19:52
Фото: 1MI
Медведя, который бродит по ночам среди частных домов, заметили жители одного из поселков под Екатеринбургом.

Соседи рекомендуют друг другу быть осторожнее и закрывать на ночь двери. Хищник замечен в поселке Палкино, расположенном в 20 километрах от города.

Медведь уже побывал на нескольких дачах. Он оставил следы когтей на заборе и сломал сарай. Владельцы домов уже обратились в МЧС.

По словам одной из местных жительниц, она ночью слышала шум и рев. Семья подумала, что ходят собаки. Однако утром обнаружились следы зверя на грядках, следы когтей на заборе и разнесенный сарай.

Соседи в местном чате забили тревогу. Они обратились к охотнику. Он подтвердил, что это медведь.

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#Ирина Кирилова#Природа#Новости УрФО#Екатеринбург#Медведь#Поселок#Животные
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