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Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле

Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:42
Фото: Скриншот камер "Сети Тагила"
Для движения транспорта возобновлен съезд на улицу Серова с путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле. Открытие моста должно состояться в августе 2022 года.

Движение транспорта в Нижнем Тагиле частично разгружено, так как перенаправлены автомобили, следующие с Тагилстроя на Красный Камень. УСМ открыл съезд для машин рядом с мостом на Циолковского на круговое движение на улицу Серова. Тагильские автомобилисты уже пользуются вновь открытой дорогой.

Фото: Скриншот камер "Сети Тагила"

На самом мосту ведутся работы по прокладке второй линии трамвайных путей. Пока движение открыто по одной заасфальтированной стороне дороги. «Уралстроймонтаж» планирует полностью открыть путепровод в августе 2022 года, к 300-летию Нижнего Тагила. Об этом ранее рассказал TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин.

Планируется открыть новый съезд с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
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