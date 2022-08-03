Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле

Движение транспорта в Нижнем Тагиле частично разгружено, так как перенаправлены автомобили, следующие с Тагилстроя на Красный Камень. УСМ открыл съезд для машин рядом с мостом на Циолковского на круговое движение на улицу Серова. Тагильские автомобилисты уже пользуются вновь открытой дорогой.
На самом мосту ведутся работы по прокладке второй линии трамвайных путей. Пока движение открыто по одной заасфальтированной стороне дороги. «Уралстроймонтаж» планирует полностью открыть путепровод в августе 2022 года, к 300-летию Нижнего Тагила. Об этом ранее рассказал TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин.