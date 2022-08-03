Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле

Движение транспорта в Нижнем Тагиле частично разгружено, так как перенаправлены автомобили, следующие с Тагилстроя на Красный Камень. УСМ открыл съезд для машин рядом с мостом на Циолковского на круговое движение на улицу Серова. Тагильские автомобилисты уже пользуются вновь открытой дорогой.