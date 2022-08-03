С начала года Корпорация МСП помогла предпринимателям привлечь вдвое больше кредитов

Posted 3 августа 2022,, 08:45
Published 3 августа 2022,, 08:45
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В январе - июне она превысила 210 миллиардов рублей - рост вдвое в сравнении с тем же периодом минувшего года.
С 2000 до 15 000, то есть более чем в семь раз, увеличилось число фирм, которым выдали кредит под поручительство института развития. Для Корпорации МСП соответствующий показатель признан рекордным. Более 230 000 россиян трудоустроены в этих фирмах.
97% всех получателей поддержки от государства пришлось на микро- и малый бизнес. Доля микропредприятий увеличилась в 11 раз – до 10 000. Об этом пишет tass.ru.
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП позволили повысить доступ к банковским займам и серьезно расширить перечень получателей госпомощи. Данный механизм по поручению главы государства заработал в сентябре 2021 года в ходе воплощения в жизнь нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Куратор проекта - первый вице-премьер Андрей Белоусов. За шесть месяцев текущего года при помощи «зонтичных» поручительств предприятия взяли на развитие 12 000 кредитов более чем на 100 миллиардов рублей.
Корпорация МСП благодаря «зонтичным» поручительствам берет на себя до 50% рисков. В противном случае они ложатся на бизнес. В итоге кредит могут взять те предприниматели, которым банки до этого отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска «зонтичных» поручительств Корпорация МСП помогла более 8000 предпринимателей, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 году, сказал гендиректор корпорации Александр Исаевич.
Число получателей помощи в рамках программы стимулирования кредитования (ПСК) увеличилось втрое. После увеличения ключевой ставки до 20% льготные программы кредитования стали единственно доступными для бизнеса. В январе - июне кредиты по программе получили свыше 3100 бизнесменов вместо 1000 за тот же период в прошлом году. Сумма привлеченной финансовой помощи по ПСК выросла до 83 миллиардов рублей. В аналогичном периоде 2021 года она составила 33 миллиарда рублей.