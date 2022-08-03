С начала года Корпорация МСП помогла предпринимателям привлечь вдвое больше кредитов

Корпорация МСП благодаря «зонтичным» поручительствам берет на себя до 50% рисков. В противном случае они ложатся на бизнес. В итоге кредит могут взять те предприниматели, которым банки до этого отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска «зонтичных» поручительств Корпорация МСП помогла более 8000 предпринимателей, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 году, сказал гендиректор корпорации Александр Исаевич.