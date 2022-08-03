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Сажать екатеринбуржцев за неправильное воспитание детей предложила депутат Госдумы

Сажать екатеринбуржцев за неправильное воспитание детей предложила депутат Госдумы

Сегодня, 18:31
Фото: 1MI
Сажать в тюрьму жителей Екатеринбурга за «неправильное» воспитание детей предложила депутат Госдумы Мария Бутина в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В частности, депутат предложила лишать свободы родителей студентов, которые выступают против спецоперации на Украине. В эфире Владимир Соловьев обсуждал с Марией Бутиной возможную блокировку YouTube. 

Депутат заявила, что вместо этого люди начнут читать книги. Однако Соловьёв заявил, что для детей это станет страданием и вместо чтения книг они станут пользоваться VPN.

После этого Бутина начала говорить, что «Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, воспитать», но телеведущий её прервал.

Он отметил, что студенты высказались против буквы Z и задал вопрос, нужно ли теперь сажать их родителей.

На это Бутина ответила «Конечно!».

Соловьёв ответил, что посмотрит, как он будет это делать и на основании чего.

Напомним, в апреле 2022 года на фасаде Архитектурного университета был размещён баннер с буквой Z. Две студентки выступили против и создали петицию. Они потребовали снять баннер.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Владимир Соловьев#Госдума#Дети#Родители
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