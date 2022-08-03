Сажать екатеринбуржцев за неправильное воспитание детей предложила депутат Госдумы

В частности, депутат предложила лишать свободы родителей студентов, которые выступают против спецоперации на Украине. В эфире Владимир Соловьев обсуждал с Марией Бутиной возможную блокировку YouTube.
Депутат заявила, что вместо этого люди начнут читать книги. Однако Соловьёв заявил, что для детей это станет страданием и вместо чтения книг они станут пользоваться VPN.
После этого Бутина начала говорить, что «Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, воспитать», но телеведущий её прервал.
Он отметил, что студенты высказались против буквы Z и задал вопрос, нужно ли теперь сажать их родителей.
На это Бутина ответила «Конечно!».
Соловьёв ответил, что посмотрит, как он будет это делать и на основании чего.
Напомним, в апреле 2022 года на фасаде Архитектурного университета был размещён баннер с буквой Z. Две студентки выступили против и создали петицию. Они потребовали снять баннер.