Станцию водоподготовки «Южная» начнут строить в следующем году под Нижним Тагилом

Начальную стадию строительства оценили в шесть миллиардов рублей. Линию очистки воды с возможностью автоматического мытья фильтров и озонированием возведут на территории поселка Черноисточинск.
Проект уже согласован госэкспертизой. Пакет документов отправлен правительству Свердловской области. Чиновники должны подтвердить заявку Нижнего Тагила на участие в государственной программе «Чистая вода», после чего городу выделят финансирование.
Всего в рамках возведения проекта предусмотрено два этапа. На сегодняшний день подходят к концу работы по подготовке ПСД, нужные для строительства лаборатории и водовода длиной 16,5 км. Труба объединит городское водоснабжение и станцию «Южная», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.