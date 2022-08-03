Станцию водоподготовки «Южная» начнут строить в следующем году под Нижним Тагилом

Всего в рамках возведения проекта предусмотрено два этапа. На сегодняшний день подходят к концу работы по подготовке ПСД, нужные для строительства лаборатории и водовода длиной 16,5 км. Труба объединит городское водоснабжение и станцию «Южная», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.