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Станцию водоподготовки «Южная» начнут строить в следующем году под Нижним Тагилом

Станцию водоподготовки «Южная» начнут строить в следующем году под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Первый этап строительства инфраструктурного объекта стартует в следующем, 2023 году под Нижним Тагилом. Станцию водоподготовки построят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Начальную стадию строительства оценили в шесть миллиардов рублей. Линию очистки воды с возможностью автоматического мытья фильтров и озонированием возведут на территории поселка Черноисточинск.

Проект уже согласован госэкспертизой. Пакет документов отправлен правительству Свердловской области. Чиновники должны подтвердить заявку Нижнего Тагила на участие в государственной программе «Чистая вода», после чего городу выделят финансирование.

Всего в рамках возведения проекта предусмотрено два этапа. На сегодняшний день подходят к концу работы по подготовке ПСД, нужные для строительства лаборатории и водовода длиной 16,5 км. Труба объединит городское водоснабжение и станцию «Южная», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Назван срок начала строительства станции водоподготовки под Нижним Тагилом
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Вода#Питьевая вода#Водоснабжение#Экология#Нацпроекты#Нацпроект "Чистая вода"
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