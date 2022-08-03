Тагильчане пожаловались на смог над городом 3 августа

Больше всего красно-белый дым был виден из Дзержинского района. Там же чувствовался химический запах выбросов. По словам тагильчан, промышленные ароматы стояли над городом уже не первый день.
Вчера ночью с 1 на 2 августа, примерно в 2 часа ночи проснулась от отека гортани. Вышла на балкон, запах гари и кокса на всю улицу, будто горят торфяники. Легкие сразу не дышат, горло скребет, одышка, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Татьяна.
Напомним, в 2021 году главный загрязнитель города ЕВРАЗ НТМК выбросил в тагильский воздух 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 1,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.