Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн

Начиная с 2018 года и по 2020 выбросы с предприятия снизились на 800 тонн, но в прошлом году вновь произошло увеличение на 1,5 тысячи тонн (2,3%). Связано это с ростом производства чугуна и стали.
Получается, что миллионные затраты ЕВРАЗ НТМК не приводят к ощутимому снижению выбросов. По информации регионального Министерства экологии, в 2021 году предприятие вложило 29 миллионов рублей в капитальный и текущий ремонт пылегазоочистных установок в коксовом цехе № 3, углеподготовительном, колесобандажном, конвертерном цехе № 1 и фасонно-литейном цехе. Однако снизить выбросы удалось всего лишь на 10 тонн. Это 0,02% от общего объема выбрасываемых с предприятия вредных веществ.
Об опасности тагильского воздуха говорится и в отчете Росгидромета. По данным ведомства, уровень загрязнения атмосферы в городе в 2021 году был «очень высокий». Но ЕВРАЗ НТМК настаивает на том, что с начала реализации проекта «Чистый воздух» в 2017 году предприятию удалось снизить выбросы на 7,3 тысячи тонн вместо запланированных 6,3 тысячи тонн. Директор по экологии дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Сергеев ссылается при этом на замеры лаборатории, принадлежащей комбинату. По его словам, за год она ни разу не поймала превышений выбросов, но где именно были отобраны пробы — он не сообщает.
А вот результаты независимых замеров, которые в том числе проводит редакция TagilCity.ru прибором с действующей поверкой в соответствии с правилами подобных измерений в течение 20 минут, Сергей Сергеев ставит под сомнения. По его мнению, они вызывают лишнюю социальную напряженность. При том, что газоанализатор редакции чаще всего ловит превышения выбросов в те же дни, что станции государственного мониторинга УГМС. Замеры последних, кстати, директор по экологии никак не комментирует.
Так, например, было в конце января этого года. В Нижнем Тагиле произошел мощный выброс сероводорода с превышением нормы в 20 раз. Росприроднадзор установил, что источником вещества стал ЕВРАЗ НТМК. А комбинат в это время пытался доказать жителям города, которые во время смога жаловались на кашель, головную боль и тошноту, что выброс произошел из канализационного коллектора. Он находится в десяти шагах от станции УГМС, которая поймала превышение. Однако сероводород тяжелее воздуха и при выбросе вещество остается внизу, что не позволяет ему подняться из коллектора на ту высоту, откуда станция берет пробы на загрязнения. Превышение сероводорода в этот день показывал и газоанализатор редакции.
Напомним, половину времени за полгода воздух в Нижнем Тагиле, по данным замеров TagilCity.ru и УГМС, был с превышением нормы загрязнений — это 94 дня из 182. В среднем выбросы с заводов фиксировались каждый второй день. При этом за предыдущие полгода превышения веществ-загрязнителей были в среднем каждый третий день.