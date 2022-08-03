Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн

Так, например, было в конце января этого года. В Нижнем Тагиле произошел мощный выброс сероводорода с превышением нормы в 20 раз. Росприроднадзор установил, что источником вещества стал ЕВРАЗ НТМК. А комбинат в это время пытался доказать жителям города, которые во время смога жаловались на кашель, головную боль и тошноту, что выброс произошел из канализационного коллектора. Он находится в десяти шагах от станции УГМС, которая поймала превышение. Однако сероводород тяжелее воздуха и при выбросе вещество остается внизу, что не позволяет ему подняться из коллектора на ту высоту, откуда станция берет пробы на загрязнения. Превышение сероводорода в этот день показывал и газоанализатор редакции.