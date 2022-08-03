Тошнит от запаха. Жители 25 квартала в Нижнем Тагиле задыхаются от дыма со свалки

Дом № 78 на улице Монтажников стоит прямо в лесу возле психбольницы. Но не ее пациенты беспокоят жителей, а часто горящая свалка через дорогу.
Раньше, по словам обитателей дома, там находился карьер. Но в последнее время сюда каждый день свозят и сжигают строительные отходы и другой мусор.
Дым с очень неприятным запахом, от него начинает тошнить. Горит в основном по ночам. От нас даже огонь видно. Невозможно открыть окна: дым застилает все вокруг, — рассказали журналисту TagilCity.ru местные жители.
По их словам, подобное происходит уже не первый год. Но этим летом горение стало чаще и дольше. При этом местные жители не жаловались на проблему ни в один надзорный орган.
Попасть на территорию предполагаемой свалки журналисту TagilCity.ru не удалось — на входе с деревянным забором было несколько агрессивных собак. При этом за самим забором виднелись кучи мусора. Видно его и по наружному периметру карьера. Например, вдоль дороги, ведущей к небольшому водоему. Помимо строительных и бытовых отходов, здесь встречаются и останки крупного рогатого скота.
Редакция TagilCity.ru направит запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила с просьбой провести проверку законности данной свалки и сжигания мусора на ней.
Напомним, ранее жители этого же дома на улице Монтажников жаловались на нашествие крыс. Грызуны оккупировали детскую площадку и нападали на людей.