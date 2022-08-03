Тошнит от запаха. Жители 25 квартала в Нижнем Тагиле задыхаются от дыма со свалки

Район 25-й квартал известен всем в Нижнем Тагиле как психиатрическая больница. Но не все знают, что там есть жилой дом, обитатели которого уже длительное время регулярно задыхаются от дыма. Однако не от промышленных предприятий, а от свалки, находящейся в 500 метрах.

Дом № 78 на улице Монтажников стоит прямо в лесу возле психбольницы. Но не ее пациенты беспокоят жителей, а часто горящая свалка через дорогу. Раньше, по словам обитателей дома, там находился карьер. Но в последнее время сюда каждый день свозят и сжигают строительные отходы и другой мусор. Дым с очень неприятным запахом, от него начинает тошнить. Горит в основном по ночам. От нас даже огонь видно. Невозможно открыть окна: дым застилает все вокруг, — рассказали журналисту TagilCity.ru местные жители. По их словам, подобное происходит уже не первый год. Но этим летом горение стало чаще и дольше. При этом местные жители не жаловались на проблему ни в один надзорный орган. Попасть на территорию предполагаемой свалки журналисту TagilCity.ru не удалось — на входе с деревянным забором было несколько агрессивных собак. При этом за самим забором виднелись кучи мусора. Видно его и по наружному периметру карьера. Например, вдоль дороги, ведущей к небольшому водоему. Помимо строительных и бытовых отходов, здесь встречаются и останки крупного рогатого скота. Редакция TagilCity.ru направит запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила с просьбой провести проверку законности данной свалки и сжигания мусора на ней. Напомним, ранее жители этого же дома на улице Монтажников жаловались на нашествие крыс. Грызуны оккупировали детскую площадку и нападали на людей. Полчища крыс атаковали дом в Нижнем Тагиле Узнать подробнее