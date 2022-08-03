«УГМК-Застройщик» возведет вторую очередь жилого квартала «Нагорный» в Екатеринбурге

ЖК «Нагорный» является победителем главной номинации федерального конкурса-премии «ТОП ЖК — 2022». Он получил признание в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ».
Недавно для покупателей было открыто бронирование 396 квартир в домах третьего этапа второй очереди. Они будут сданы в начале 2025 года.
Для жителей квартала доступна современная инфраструктура, которая постоянно развивается. Там действует большой фитнес-центр с тренажерными залами с премиальным оборудованием, 25-метровым бассейном, детским клубом, фитнес-кафе и SPA-комплексом.
В ближайшее время в «Нагорном» появится медицинский центр «УГМК-Здоровье», супермаркеты, ресторан, а также другие объекты для комфортной жизни. Недалеко от квартала располагаются детские сады и школы, яхт-клуб, парк, Дворец молодежи и стадион «Екатеринбург-Арена».
В квартирах второй очереди с высотой потолков до 3,3 метра предусмотрены различные планировки. Для строительства будут применяться качественные материалы и угловое остекление. Для жильцов предусмотрены теплые лоджии, гардеробные в спальнях и ванных, панорамные окна. На этажах расположатся локеры для хранения крупногабаритных вещей, а коляски или велосипеды можно будет оставить в специальных комнатах на первом этаже.
В благоустроенных закрытых дворах будут высажены гипоаллергенные цветы, строители возведут игровые комплексы из натурального дерева и уложат морскую гальку в качестве покрытия. Для автовладельцев предусмотрен двухуровневый паркинг. Между домами первой и второй очереди планируется обустроить зеленый Урбан-парк с ландшафтным оформлением, пешеходными аллеями и зонами отдыха.
Будущие жильцы «Нагорного» смогут бесплатно перепланировать квартиры, обратившись к менеджерам «УГМК-Застройщик».
Все новые секции «Нагорного» объединит галерея — единая парадная, напоминающая лобби пятизвездочного отеля — с ресепшн, мягкой гостевой зоной и эксклюзивным декором, куда можно попасть из любой секции, не выходя на улицу, — рассказал директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Он отметил, что на респепшн круглосуточно находится консьерж, готовый решить любые вопросы жильцов.