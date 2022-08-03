«УГМК-Застройщик» возведет вторую очередь жилого квартала «Нагорный» в Екатеринбурге

В квартирах второй очереди с высотой потолков до 3,3 метра предусмотрены различные планировки. Для строительства будут применяться качественные материалы и угловое остекление. Для жильцов предусмотрены теплые лоджии, гардеробные в спальнях и ванных, панорамные окна. На этажах расположатся локеры для хранения крупногабаритных вещей, а коляски или велосипеды можно будет оставить в специальных комнатах на первом этаже.