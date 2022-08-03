Установят биотуалеты и продлят работу стационарных на День города в Нижнем Тагиле

Кроме того, работать будут и круглогодичные общественные уборные. Они обслуживаются за счёт городского бюджета. Находятся уборные у Лисьей горы, вдоль набережной Тагильского пруда, на Тагильской лагуне за ГДДЮТ, в парке Народный, Пионерском сквере и на Муринских прудах. Их график работы с 10.00 до 22.00. Однако на дни празднования он будет продлен до полуночи.