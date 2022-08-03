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Установят биотуалеты и продлят работу стационарных на День города в Нижнем Тагиле

Установят биотуалеты и продлят работу стационарных на День города в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:01
Фото: 1MI
В дни празднования 300-летия Нижнего Тагила в местах массовых гуляний будут установлены 11 бесплатных биотуалетов. Также будет продлена работа общественных уборных.

Она будет продлена минимум до полуночи, сообщает ИА "Все Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации. 

Пять биотуалетов расположатся у медколледжа рядом с главной сценой у КДК "Современник". По две кабинки установят около ЗАГСа, на набережной и напротив общественно-политического центра на проспекте Ленина. 

Кроме того, работать будут и круглогодичные общественные уборные. Они обслуживаются за счёт городского бюджета. Находятся уборные у Лисьей горы, вдоль набережной Тагильского пруда, на Тагильской лагуне за ГДДЮТ, в парке Народный, Пионерском сквере и на Муринских прудах. Их график работы с 10.00 до 22.00. Однако на дни празднования он будет продлен до полуночи. 

 

Отмечается, что в текущем году заработают туалеты на Пихтовых горах и в парке Металлургов. 

Напомним, 300-летие Нижнего Тагила будет праздноваться в течение трёх дней с 12 по 14 августа. В программе мероприятий - концерт известных диджеев, Хабиба, театральные представления, фестиваль фейерверков и 3D-Mapping шоу. 

#Ирина Кирилова#Свободное время#Нижний Тагил#День города#Праздник#Туалет#300 лет Нижнему Тагилу
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