В травмпункте в Тагиле появился новый заведующий, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы

В травмпункт на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле назначен новый заведующий — Александр Сентемов. После окончания Свердловского государственного медицинского института он работает травматологом-ортопедом более 30 лет.
Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт для транспорта в Нижнем Тагиле. Это позволило частично разгрузить движение. Сам путепровод подрядчики обещают сдать ко Дню города. На данный момент укладывается вторая полоса трамвайных рельсов.
Дата открытия стелы на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле будет зависеть от графика почетных гостей, которые приедут на празднование 300-летия города. Ранее мероприятие было анонсировано на 14 августа, однако, возможно, состоится 12 числа.
65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ выбросил в воздух тагильский ЕВРАЗ НТМК, это на 1,5 тысячи тонны больше, чем годом ранее. Это связано с увеличением на предприятии производства стали и чугуна. По данным Росгидромета, уровень загрязнения атмосферного воздуха в прошлом году был «очень высоким».
Тагильчане вновь жалуются ухудшение самочувствия из-за едкого смога с Коксохима ЕВРАЗ НТМК. 3 августа дым с химическим запахом с предприятия окутал несколько районов города. Из-за этого у местных жителей началась одышка, кашель и отеки дыхательных органов.