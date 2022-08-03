В травмпункте в Тагиле появился новый заведующий, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы

Едкий дым накрыл с ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил, дата открытия стелы «Город трудовой доблести» будет зависеть от почетных гостей, а съезд на улицу Серова открыт с моста на Циолковского. Об этих и других новостях за 3 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле