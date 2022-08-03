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В травмпункте в Тагиле появился новый заведующий, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы

В травмпункте в Тагиле появился новый заведующий, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы

Вчера, 20:31
Фото: TagilCity.ru
Едкий дым накрыл с ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил, дата открытия стелы «Город трудовой доблести» будет зависеть от почетных гостей, а съезд на улицу Серова открыт с моста на Циолковского. Об этих и других новостях за 3 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

В травмпункт на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле назначен новый заведующий — Александр Сентемов. После окончания Свердловского государственного медицинского института он работает травматологом-ортопедом более 30 лет.

Новый заведующий назначен в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт для транспорта в Нижнем Тагиле. Это позволило частично разгрузить движение. Сам путепровод подрядчики обещают сдать ко Дню города. На данный момент укладывается вторая полоса трамвайных рельсов.

Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле
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Дата открытия стелы на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле будет зависеть от графика почетных гостей, которые приедут на празднование 300-летия города. Ранее мероприятие было анонсировано на 14 августа, однако, возможно, состоится 12 числа.  

Открытие стелы на Площади трудовой доблести перенесено в Нижнем Тагиле
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65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ выбросил в воздух тагильский ЕВРАЗ НТМК, это на 1,5 тысячи тонны больше, чем годом ранее. Это связано с увеличением на предприятии производства стали и чугуна. По данным Росгидромета, уровень загрязнения атмосферного воздуха в прошлом году был «очень высоким».

Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
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Тагильчане вновь жалуются ухудшение самочувствия из-за едкого смога с Коксохима ЕВРАЗ НТМК. 3 августа дым с химическим запахом с предприятия окутал несколько районов города. Из-за этого у местных жителей началась одышка, кашель и отеки дыхательных органов.

Тагильчане пожаловались на смог над городом 3 августа
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#Евгения Сафина#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Общество#Нижний Тагил#Выбросы#Дорога#Врач#Стела
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Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
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