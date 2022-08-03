TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Водоём размером с десяток футбольных полей пропал под Нижним Тагилом

Водоём размером с десяток футбольных полей пропал под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
Исчезновение Смородинского водохранилища вблизи Висимского заповедника заметили не сразу. Водоём площадью более 17 гектаров внезапно пропал под Нижним Тагилом. Место ЧП уже осмотрела комиссия министерства природных ресурсов региона.

Ещё в прошлом году тагильчане любовались пейзажами, рабычили и купались в водохранилище, однако на сегодняшний день всё это невозможно: водоём внезапно исчез. Сейчас вместо водной глади возможных туристов встретит только болото и несколько небольших прудов.

Правительство региона уже изучает ситуацию, место осмотрели представители Минприроды Свердловской области.

Причиной исчезновения водоёма лесничий Евгений Наймушин считает воров, которые украли металлические створы с бесхозной плотины. Более того, кража случилась не единовременно: сборщики металлолома периодически пригоняли технику и постепенно разбирали конструкцию.

Бетонный водораздел поперёк реки Межевая Утка построили в 1970-х годах, после этого пруд не использовался ни для каких целей (изначально предполагалось, что Смородинское водохранилище станет резервным источником воды для Нижнего Тагила).

Экологи считают, что исчезновение озера непременно приведёт к нарушениям экологического баланса и уничтожению сформировавшихся экосистем, сообщает RG.

Читайте также:
Мужчина с ребёнком рыбачили на Тагильском пруду 9 апреляОпасными признаны все водоёмы Свердловской области
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Водоем#Экологи#Кража имущества#Кражи#Металлолом
Подпишитесь
«Главное — не прыжки с парашютом, а перебороть страх»: тагильчане о службе в ВДВ
Вчера, 19:24
Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила
Вчера, 16:49
Половину июля тагильчане дышали воздухом с вредными для легких и нервов веществами
Вчера, 12:25
В Нижнем Тагиле профориентация детей начинается с садиков
Вчера, 15:06
Пожилым беженцам и инвалидам с Украины предоставят интернаты в Свердловской области
Вчера, 08:16
Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении 9 детей тагильском лагере
Вчера, 18:43