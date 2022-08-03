Водоём размером с десяток футбольных полей пропал под Нижним Тагилом

Ещё в прошлом году тагильчане любовались пейзажами, рабычили и купались в водохранилище, однако на сегодняшний день всё это невозможно: водоём внезапно исчез. Сейчас вместо водной глади возможных туристов встретит только болото и несколько небольших прудов.