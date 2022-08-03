Водоём размером с десяток футбольных полей пропал под Нижним Тагилом

Ещё в прошлом году тагильчане любовались пейзажами, рабычили и купались в водохранилище, однако на сегодняшний день всё это невозможно: водоём внезапно исчез. Сейчас вместо водной глади возможных туристов встретит только болото и несколько небольших прудов.
Правительство региона уже изучает ситуацию, место осмотрели представители Минприроды Свердловской области.
Причиной исчезновения водоёма лесничий Евгений Наймушин считает воров, которые украли металлические створы с бесхозной плотины. Более того, кража случилась не единовременно: сборщики металлолома периодически пригоняли технику и постепенно разбирали конструкцию.
Бетонный водораздел поперёк реки Межевая Утка построили в 1970-х годах, после этого пруд не использовался ни для каких целей (изначально предполагалось, что Смородинское водохранилище станет резервным источником воды для Нижнего Тагила).
Экологи считают, что исчезновение озера непременно приведёт к нарушениям экологического баланса и уничтожению сформировавшихся экосистем, сообщает RG.