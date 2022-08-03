Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом

Звонок о потерявшейся женщине поступил волонтёрам ночью, в 01.00 от ЕДДС. Звонившие сообщили, что пенсионерка ушла днём в лес и не вернулась. Через 30 минут группа из 4 участников АНО ВПО «Скорпион» прибыла на место сбора. Дали старт поисково-спасательной работе.