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Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом

Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI

Старушка пропала в болоте под Нижним Тагилом

Волонтёры отряда «Скорпион» нашли заблудившеюся и увязшую в болоте бабушку под Нижним Тагилом. Пожилая женщина ушла в лес днём и застряла в топи на всю ночь.

Звонок о потерявшейся женщине поступил волонтёрам ночью, в 01.00 от ЕДДС. Звонившие сообщили, что пенсионерка ушла днём в лес и не вернулась. Через 30 минут группа из 4 участников АНО ВПО «Скорпион» прибыла на место сбора. Дали старт поисково-спасательной работе.

Заявитель рассказал детали пропажи, после чего спасатели с необходимым инструментарием отправились в лес. У волонтёров была информация о месте входа, на которую они ориентировались. Оттуда мужчины начали движение к болотам.

Около 6 часов утра потерявшаяся впервые откликнулась. Позже она сообщила, что и раньше слышала крики спасателей, но ответить не хватало сил. Бабушку, замерзшую и увязшую в топи, достали.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Пожилые люди#Бабушка#Волонтеры#Спасение#Поиск#Нижний Тагил
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