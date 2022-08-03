Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом

Звонок о потерявшейся женщине поступил волонтёрам ночью, в 01.00 от ЕДДС. Звонившие сообщили, что пенсионерка ушла днём в лес и не вернулась. Через 30 минут группа из 4 участников АНО ВПО «Скорпион» прибыла на место сбора. Дали старт поисково-спасательной работе.
Заявитель рассказал детали пропажи, после чего спасатели с необходимым инструментарием отправились в лес. У волонтёров была информация о месте входа, на которую они ориентировались. Оттуда мужчины начали движение к болотам.
Около 6 часов утра потерявшаяся впервые откликнулась. Позже она сообщила, что и раньше слышала крики спасателей, но ответить не хватало сил. Бабушку, замерзшую и увязшую в топи, достали.