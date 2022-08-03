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Женщина из Асбеста отсудила у магазина 24,5 тысячи рублей за подарочный сертификат

Женщина из Асбеста отсудила у магазина 24,5 тысячи рублей за подарочный сертификат

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
Жительница Асбеста купила подарочный сертификат в магазине «Дочки-Сыночки», однако не смогла им воспользоваться. Через Роспотребнадзор пострадавшая смогла отсудить у магазина 24 500 рублей.

Известно, что горожанка приобрела купон за 10 000 рублей. Воспользоваться сертификатом можно было в течение всего 2022 года, однако магазин в Екатеринбурге закрылся. Также оказалось невозможным приобрести товары ни в онлайн-магазине, ни в приложении сети. Служба поддержки не ответила на претензию женщины, и свердловчанка была вынуждена обратиться в Роспотребнадзор.

Отделение ведомства в Асбесте удовлетворило требование пострадавшей. В итоге суд обязал сеть магазинов «Дочки-Сыночки» выплатить женщине 24 500 рублей. В сумму вошла компенсация морального вреда, стоимость сертификата и штраф за отказ удовлетворять потребительские требования.

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#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Асбест#Роспотребнадзор#Суд#Штраф
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