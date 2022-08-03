Женщина из Асбеста отсудила у магазина 24,5 тысячи рублей за подарочный сертификат

Известно, что горожанка приобрела купон за 10 000 рублей. Воспользоваться сертификатом можно было в течение всего 2022 года, однако магазин в Екатеринбурге закрылся. Также оказалось невозможным приобрести товары ни в онлайн-магазине, ни в приложении сети. Служба поддержки не ответила на претензию женщины, и свердловчанка была вынуждена обратиться в Роспотребнадзор.
Отделение ведомства в Асбесте удовлетворило требование пострадавшей. В итоге суд обязал сеть магазинов «Дочки-Сыночки» выплатить женщине 24 500 рублей. В сумму вошла компенсация морального вреда, стоимость сертификата и штраф за отказ удовлетворять потребительские требования.