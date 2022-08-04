TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Благоустроенный двор на улице Ермака в Нижнем Тагиле откроется в сентябре

Благоустроенный двор на улице Ермака в Нижнем Тагиле откроется в сентябре

Сегодня, 18:29
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Двор на улице Ермака, 40, 40А, 42 и 44 преобразится в Нижнем Тагиле. Основные работы по благоустройству уже завершены. Праздничная церемония открытия планируется в сентябре.

Реставрация проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Условия участия — совместное финансирование администрации и жителей в соотношении 80-90% к 10-20% стоимости соответственно.

Планируется, что на площади в 18 тысяч квадратных метров установят объекты малых архитектурных форм, горку, лавочку для семей, шезлонги, игровые пространства и беседку для молодёжи. Также организуют место для воркаута.

В планы УК ООО «Ермак» также входит озеленение площадей, сообщила директор организации Анна Микрюкова. Она также выразила надежду на то, что обновленная территория будет привлекательна для всех жителей.

Сравнивать, что было и что сейчас стало, – просто невозможно, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, контролировавший выездные работы.

Мэр города также отметил обновленное асфальтированное покрытие тротуаров и детские площадки, а также позитивно отреагировали на изменения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Выбраны три двора для благоустройства в 2023 году в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Касается каждого#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Благоустройство#Благоустройство города#Двор#Нацпроекты
Подпишитесь
Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
Вчера, 13:03
Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения
Сегодня, 10:42
Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила
2 августа, 16:49
Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:42
Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом
Волонтёры отряда «Скорпион» нашли заблудившеюся и увязшую в болоте бабушку под Нижним Тагилом. Пожилая женщина ушла в лес днём и застряла в топи на всю ночь.
Вчера, 08:42
Пострадавшая в ночном ДТП молодая мама успешно перенесла операцию в ГБ №1 Тагила
Вчера, 21:32