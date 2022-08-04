Благоустроенный двор на улице Ермака в Нижнем Тагиле откроется в сентябре

Реставрация проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Условия участия — совместное финансирование администрации и жителей в соотношении 80-90% к 10-20% стоимости соответственно.
Планируется, что на площади в 18 тысяч квадратных метров установят объекты малых архитектурных форм, горку, лавочку для семей, шезлонги, игровые пространства и беседку для молодёжи. Также организуют место для воркаута.
В планы УК ООО «Ермак» также входит озеленение площадей, сообщила директор организации Анна Микрюкова. Она также выразила надежду на то, что обновленная территория будет привлекательна для всех жителей.
Сравнивать, что было и что сейчас стало, – просто невозможно, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, контролировавший выездные работы.
Мэр города также отметил обновленное асфальтированное покрытие тротуаров и детские площадки, а также позитивно отреагировали на изменения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.