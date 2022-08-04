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Две девочки попали под колеса на пешеходном переходе на ГГМ в Нижнем Тагиле

Две девочки попали под колеса на пешеходном переходе на ГГМ в Нижнем Тагиле

4 августа, 09:41
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Водитель совершила наезд на двух девочек-пешеходов в районе ГГМ в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось накануне, 3 августа, в 18:40 на пешеходном переходе по улице Дружинина, 51.

Водитель, управляющая автомобилем Ford Focus, двигалась по улице Дружинина от Уральского проспекта в сторону Черноисточинского шоссе. Позже она совершила наезд на двух школьниц, переходящих дорогу по «зебре». Девочки 15 и 16 лет после осмотра в больнице отправлены домой: у них диагностированы ушибы.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что машиной управляла 48-летняя тагильчанка. Женщина дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Водитель рассказала дорожной полиции, что увидела девочек у капота после того, как повернула направо. Женщину обвиняют в отсутствии предоставления преимуществ при движении пешеходов.

Причина дорожно-транспортного происшествия будет выяснена в ходе дальнейшего расследования случившегося, заявляет отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Происшествия#Дети#Авария#ГИБДД
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