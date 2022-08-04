Две девочки попали под колеса на пешеходном переходе на ГГМ в Нижнем Тагиле

Водитель, управляющая автомобилем Ford Focus, двигалась по улице Дружинина от Уральского проспекта в сторону Черноисточинского шоссе. Позже она совершила наезд на двух школьниц, переходящих дорогу по «зебре». Девочки 15 и 16 лет после осмотра в больнице отправлены домой: у них диагностированы ушибы.