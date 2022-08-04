Екатеринбург накрыло смогом: люди жалуются на запах гари

В то же время синоптики Уральского гидрометцентра отмечают: высокая пожарная опасность будет сохраняться местами 4 и 5 августа. На южных территория региона присвоен статус пожарной опасности «чрезвычайный» (горимость леса по шкале Свердловской области – 4-5 класс). Также температура воздуха задержится на отметке 29-30C, сообщает «КП-Екатеринбург».