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Екатеринбург накрыло смогом: люди жалуются на запах гари

Екатеринбург накрыло смогом: люди жалуются на запах гари

4 августа, 11:22
Фото: 1MI
Люди пожаловались на запах гари и смог в нескольких районах Екатеринбурга: в Питерском, ЖБИ, Уралмаше и Сортировке. Сообщение поступило 4 августа.

Екатеринбуржцы предположили, что причиной смога являются пожары. Информацию опровергли сотрудники МЧС. Они сообщили, что на территории Екатеринбурга пожаров, которые могли бы стать причиной смога, не обнаружены.

В то же время синоптики Уральского гидрометцентра отмечают: высокая пожарная опасность будет сохраняться местами 4 и 5 августа. На южных территория региона присвоен статус пожарной опасности «чрезвычайный» (горимость леса по шкале Свердловской области – 4-5 класс). Также температура воздуха задержится на отметке 29-30C, сообщает «КП-Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Экология#Смог#Жалоба#Пожар
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