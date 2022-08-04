Екатеринбуржец заявил об отказе в возбуждении уголовного дела после расстрела в упор

В результате мужчина стал инвалидом. Во время операции врачам пришлось удалить часть черепа, пишет Е1 со ссылкой на пострадавшего.
По его словам, происшествие случилось 5 декабря 2021 года. Пострадавший вступил в конфликт с мужчиной из-за того, что Кирилл выступил против мусульман. В какой-то момент он выбежал и начал стрелять.
По словам Кирилла, три пули ему были выпущены в переднюю часть черепа. Мужчина побежал на нападавшего. Когда он пробежал мимо, то оппонент стал стрелять в спину. Сам он не получил никаких повреждений.
Скорая помощь была вызвана прохожими, которые нашли пострадавшего с окровавленной головой. На следующий день пришел участковый.
После лечения Кирилл вышел только перед Новым годом. В марте он получил инвалидность второй группы. Однако уголовное дело не было возбуждено.
В полиции рассказали, что материалы проверки были направлены в Следственный комитет. Однако они затем были возвращены в полицию. Уголовное дело не возбуждается, так как не готова экспертиза.
Проверка по материалам дела на данный момент продолжается. Когда придут результаты экспертизы, то будет принято обоснованное процессуальное решение.