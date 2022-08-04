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Екатеринбуржец заявил об отказе в возбуждении уголовного дела после расстрела в упор

Екатеринбуржец заявил об отказе в возбуждении уголовного дела после расстрела в упор

Сегодня, 19:38
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга Кирилл заявил, что более полугода добивается возбуждения уголовного дела. Ему выстрелили в голову и шею в упор из травматического пистолета. Инцидент произошел в квартире на ЖБИ.

В результате мужчина стал инвалидом. Во время операции врачам пришлось удалить часть черепа, пишет Е1 со ссылкой на пострадавшего.

По его словам, происшествие случилось 5 декабря 2021 года. Пострадавший вступил в конфликт с мужчиной из-за того, что Кирилл выступил против мусульман. В какой-то момент он выбежал и начал стрелять.

По словам Кирилла, три пули ему были выпущены в переднюю часть черепа. Мужчина побежал на нападавшего. Когда он пробежал мимо, то оппонент стал стрелять в спину. Сам он не получил никаких повреждений.

Скорая помощь была вызвана прохожими, которые нашли пострадавшего с окровавленной головой. На следующий день пришел участковый.

После лечения Кирилл вышел только перед Новым годом. В марте он получил инвалидность второй группы. Однако уголовное дело не было возбуждено.

В полиции рассказали, что материалы проверки были направлены в Следственный комитет. Однако они затем были возвращены в полицию. Уголовное дело не возбуждается, так как не готова экспертиза.

Проверка по материалам дела на данный момент продолжается. Когда придут результаты экспертизы, то будет принято обоснованное процессуальное решение.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Выстрел#Инвалид#Уголовное дело
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