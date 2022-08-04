Еще 642 млн выделил Куйвашев на строительство детсадов и школ в Свердловской области

480 миллионов в рамках нацпроекта «Образование» будут освоены при строительстве образовательного центра в Екатеринбурге, а также школ в Серове, Березовском, Красноуфимске и поселке Билимбай. В последнем муниципалитете планируется перевести детей на обучение в одну смену. Также новая школа на 150 мест должна быть введена в эксплуатацию в селе Нижнеиргинское, а Мичуринском появится детский сад на 250 мест.