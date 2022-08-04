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IKEA запустила офлайн-продажу товаров в Екатеринбурге

IKEA запустила офлайн-продажу товаров в Екатеринбурге

4 августа, 10:52
Фото: 1MI
Магазин ушедшей из России компании IKEA открылся в ТЦ «Мега» 3 августа для покупок вживую, а не через интернет.

Об открытии магазина журналистам сообщили очевидцы. Для приёма заказов на территории торговой площади открылись стойки. За ними работают продавцы, оформляющие заказы.

Очередей в день открытия в магазине не было. Сообщается, что подобные работы проводятся в режиме тестирования.

Ранее стало известно, что магазин «Шведские продукты» от IKEA снова открылся в «Меге» в Екатеринбурге. Об этом не знали ни люди, ни сама компания.

Магазин IKEA снова открылся в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге
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В России заранее подготовились к закрытию магазинов с популярной у граждан мебелью. ФСИН предложило заменить товары на продукцию, изготовленную в колониях. Импортозамещение, по мнению главы отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН РФ по Свердловской области Ивана Шаркова, не будет уступать ни в качестве, ни в цене.

ФСИН предлагает заменять товары IKEA мебелью свердловских колоний
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Магазин#Магазины#IKEA
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