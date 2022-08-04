IKEA запустила офлайн-продажу товаров в Екатеринбурге

Об открытии магазина журналистам сообщили очевидцы. Для приёма заказов на территории торговой площади открылись стойки. За ними работают продавцы, оформляющие заказы.
Очередей в день открытия в магазине не было. Сообщается, что подобные работы проводятся в режиме тестирования.
Ранее стало известно, что магазин «Шведские продукты» от IKEA снова открылся в «Меге» в Екатеринбурге. Об этом не знали ни люди, ни сама компания.
В России заранее подготовились к закрытию магазинов с популярной у граждан мебелью. ФСИН предложило заменить товары на продукцию, изготовленную в колониях. Импортозамещение, по мнению главы отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН РФ по Свердловской области Ивана Шаркова, не будет уступать ни в качестве, ни в цене.