IKEA запустила офлайн-продажу товаров в Екатеринбурге

В России заранее подготовились к закрытию магазинов с популярной у граждан мебелью. ФСИН предложило заменить товары на продукцию, изготовленную в колониях. Импортозамещение, по мнению главы отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН РФ по Свердловской области Ивана Шаркова, не будет уступать ни в качестве, ни в цене.