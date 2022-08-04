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Июль в Екатеринбурге оказался самым сухим месяцем за все время наблюдений

Июль в Екатеринбурге оказался самым сухим месяцем за все время наблюдений

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI
Июль 2022 года стал рекордным за всё время наблюдений синоптиков в Екатеринбурге. Предыдущее достижение зафиксировано в 1889 и 1989 годах: тогда выпало всего 20,2 миллиметра осадков.

За прошедший летний месяц в Екатеринбурге выпало всего 12 мм осадков — это 13% месячной нормы.

Гидрометцентр России прогнозирует в грядущем августе среднесуточную температуру 13-16°С, что на 1°С теплее нормы. Первая половина августа ожидается теплой. Ночью будет 9-14°С, в дневное время — 23-28 градусов. Обильных осадков не будет. Дождь ожидается только в 8-10 числах третьего месяца лета.

Первые заморозки поджидают жителей Екатеринбурга в последние 10 дней августа. Средняя температура в середине месяца понизится на 5-6°С, сообщает «Уральское УГМС».

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Погода#Дождь#Дожди#Температура#Август#Июль
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