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Крысы расплодились на новой набережной в центре Екатеринбурга

Крысы расплодились на новой набережной в центре Екатеринбурга

Сегодня, 17:26
Фото: TagilCity.ru
По новой благоустроенной набережной в Екатеринбурге бегают толпы крыс, не обращая внимания на прогуливающихся горожан.

По словам очевидцев, набережная чистая. Однако несмотря на отсутствие грязи и мусора, им все равно часто встречаются крысы. Грызуны спокойно перебегают тротуары и обитают в цветах на клумбах.

Эксперты отмечают, что в основном крысы обитают в антисанитарных условиях, поэтому являются переносчиками различных опасных заболеваний. Их нахождение в центре города специалисты связывают с тем, что на набережной есть старая застройка. Грызуны могли прибежать оттуда со свалок и помоек во дворах, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Евгения Сафина#Природа#Новости УрФО#Екатеринбург#Крысы#Набережная#Животные#Антисанитария
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