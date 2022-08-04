Крысы расплодились на новой набережной в центре Екатеринбурга

По словам очевидцев, набережная чистая. Однако несмотря на отсутствие грязи и мусора, им все равно часто встречаются крысы. Грызуны спокойно перебегают тротуары и обитают в цветах на клумбах.
Эксперты отмечают, что в основном крысы обитают в антисанитарных условиях, поэтому являются переносчиками различных опасных заболеваний. Их нахождение в центре города специалисты связывают с тем, что на набережной есть старая застройка. Грызуны могли прибежать оттуда со свалок и помоек во дворах, пишет «КП-Екатеринбург».