Крысы расплодились на новой набережной в центре Екатеринбурга

Эксперты отмечают, что в основном крысы обитают в антисанитарных условиях, поэтому являются переносчиками различных опасных заболеваний. Их нахождение в центре города специалисты связывают с тем, что на набережной есть старая застройка. Грызуны могли прибежать оттуда со свалок и помоек во дворах, пишет «КП-Екатеринбург».