Медведь оторвал ухо грибнику в лесу под Североуральском

У пенсионера с собой был только нож, которым ему и пришлось отбиваться от разъяренного зверя. В какой-то момент пожилой человек потерял сознание, а когда очнулся — медведя уже рядом не было. В схватке пострадавший потерял телефон и ключи от машины, поэтому сразу не смог вызвать помощь. Ему пришлось пешком добираться до трассы, скорую помощь свердловчанину вызвали проезжавшие мимо автомобилисты.