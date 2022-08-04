Медведь оторвал ухо грибнику в лесу под Североуральском

По словам родственников, дедушка давно проживает в деревне Черемухово и ходит в лес уже более 50 лет. На этот раз на тропе он повстречал спящего медведя. Животному не понравилось пробуждение, и оно напало на грибника.
У пенсионера с собой был только нож, которым ему и пришлось отбиваться от разъяренного зверя. В какой-то момент пожилой человек потерял сознание, а когда очнулся — медведя уже рядом не было. В схватке пострадавший потерял телефон и ключи от машины, поэтому сразу не смог вызвать помощь. Ему пришлось пешком добираться до трассы, скорую помощь свердловчанину вызвали проезжавшие мимо автомобилисты.
Грибнику пришлось сутки провести в реанимации. Из-за оторванного уха у него была большая потеря крови. Все жизненно важные органы остались цены, несмотря на множество глубоких ран, пишет «КП-Екатеринбург».