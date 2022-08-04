На 300-летие Нижнего Тагила запретят ездить на гидроциклах и катамаранах

Запрет на движение частных маломерных судов будет действовать с 10 часов утра 13 августа до 06:00 14 августа. Запрещено движение малых судов в акватории Нижнетагильского пруда. Под ограничение попала территория от улицы Челюскинцев до моста на Луганском проспекте.
Соответствующая локализация выбрана в целях недопущения столкновений при проведении водного шоу и фестиваля фейерверков, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Ранее мы рассказывали о том, что в честь 300-летия Нижнего Тагила жителям города впервые покажут 3D-mapping шоу. В рамках мероприятия установят 30 проекторов, с помощью которых будут воспроизведены 3D-проекции.