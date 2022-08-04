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На 300-летие Нижнего Тагила запретят ездить на гидроциклах и катамаранах

На 300-летие Нижнего Тагила запретят ездить на гидроциклах и катамаранах

Сегодня, 15:32
Фото: Администрация Нижнего Тагила
С 13 по 14 августа в Нижнем Тагиле запретят движение по воде от улицы Челюскинцев до Нового моста на Луганском проспекте на любых видах частного водного транспорта малых размеров (в том числе на гидроциклах).

Запрет на движение частных маломерных судов будет действовать с 10 часов утра 13 августа до 06:00 14 августа. Запрещено движение малых судов в акватории Нижнетагильского пруда. Под ограничение попала территория от улицы Челюскинцев до моста на Луганском проспекте.

Соответствующая локализация выбрана в целях недопущения столкновений при проведении водного шоу и фестиваля фейерверков, сообщает мэрия Нижнего Тагила.

Ранее мы рассказывали о том, что в честь 300-летия Нижнего Тагила жителям города впервые покажут 3D-mapping шоу. В рамках мероприятия установят 30 проекторов, с помощью которых будут воспроизведены 3D-проекции.

3D-mapping шоу впервые покажут тагильчанам в День города
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#Анна Варнакина#300 лет Нижнему Тагилу#Общество#Нижний Тагил#Тагильский пруд#Праздник#Запрет#Гидроцикл
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