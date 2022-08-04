«Ночь кино - 2022»: главное кинособытие года пройдет в Свердловской области

Всего в федеральной акции задействована 131 площадка в различных субъектах РФ. Свердловская область поддерживает мероприятие в 6 раз.
Свердловчане увидят следующие картины режиссеров из России: «Чемпион мира» (6+) Алексея Сидорова, «Пара из будущего» (12+) Алексея Нужного и комедию «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (6+) Дмитрия Дьяченко. Возрастной ценз варьируется от 6 и от 12 лет.
Кинопоказ бесплатный в 12 местах облцентра. 11 площадок откроется в Серовском и Артинском районах, а также в 10 точках Ирбитского, передали в Свердловском областном фильмофонде.
Напомним, что в столице Свердловской области с 12 по 17 августа также пройдет международный кинофест для дебютантов «Одна шестая». Он поможет молодым режиссерам приобрести полезные знакомства и найти попечителей.