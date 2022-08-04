TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
«Ночь кино - 2022»: главное кинособытие года пройдет в Свердловской области

«Ночь кино - 2022»: главное кинособытие года пройдет в Свердловской области

Сегодня, 15:27
Фото: 1MI
Акция «Ночь кино» стартует 27 августа 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области. Жители и гости города посмотрят популярные фильмы российских производителей.

Всего в федеральной акции задействована 131 площадка в различных субъектах РФ. Свердловская область поддерживает мероприятие в 6 раз.

Свердловчане увидят следующие картины режиссеров из России: «Чемпион мира» (6+) Алексея Сидорова, «Пара из будущего» (12+) Алексея Нужного и комедию «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (6+) Дмитрия Дьяченко. Возрастной ценз варьируется от 6 и от 12 лет.

Кинопоказ бесплатный в 12 местах облцентра. 11 площадок откроется в Серовском и Артинском районах, а также в 10 точках Ирбитского, передали в Свердловском областном фильмофонде.

Напомним, что в столице Свердловской области с 12 по 17 августа также пройдет международный кинофест для дебютантов «Одна шестая». Он поможет молодым режиссерам приобрести полезные знакомства и найти попечителей.

Международный кинофестиваль пройдёт в Екатеринбурге в августе
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Свердловская область#Свободное время#Кино#Фестиваль#Бесплатно
Подпишитесь
Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
Вчера, 13:03
Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения
Сегодня, 10:42
Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила
2 августа, 16:49
Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:42
Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом
Волонтёры отряда «Скорпион» нашли заблудившеюся и увязшую в болоте бабушку под Нижним Тагилом. Пожилая женщина ушла в лес днём и застряла в топи на всю ночь.
Вчера, 08:42
Пострадавшая в ночном ДТП молодая мама успешно перенесла операцию в ГБ №1 Тагила
Вчера, 21:32