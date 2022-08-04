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Пожар на складе Ozon уничтожил товары на миллионы рублей

Пожар на складе Ozon уничтожил товары на миллионы рублей

4 августа, 09:43
Фото: 1MI
Накануне, 3 августа, на крупнейшем складе Ozon на Новорижском шоссе в подмосковной Истре случился пожар. Огонь уничтожил товары на миллионы рублей. Инцидент, произошедший в Московской области, отразится на жителях Екатеринбурга и Свердловской области.

Открытое горение ликвидировали утром, 4 августа. Огонь стремительно распространился по зданию, площадь горения — 50 000 квадратных метров. Два сотрудника пропали без вести. Один человек погиб. Более тысячи сотрудников эвакуированы, пишут «Новые известия» со ссылкой на главу МЧС России Александра Чуприяна.

Покупателям и продавцам пообещали компенсацию за утраченные товары, однако пожар не прошёл незамеченным: гендиректор компании «Фильд Рус» из Екатеринбурга Андрей Хватов рассказал, что товары Ozon подорожают после пожара, а скорость доставки значительно снизится. Причина в том, что участники рынка хранили товары в ныне сгоревшем складе. Сам Хватов хранил в нём 20% товаров, стихия принесла ему убытки на сумму 1 миллион рублей.

Предприниматель рассказал порталу 66.ru, что для старта торгов на «Озоне» многие из тех, кто только начинает вести бизнес, взяли кредиты. Теперь их изделия поглотил огонь, а долги чем-то нужно выплачивать: этот факт отразится на ценах.

Инцидент взят на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным. На месте происшествия работают следователи. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, что именно послужило причиной пожара, а также достоверно оценить размер ущерба, следует из пресс-релиза Главка следственного комитета РФ.

#Анна Варнакина#Пожар#Общество#Экономика#Свердловская область#OZON#Товары#Бизнес#Предприниматель#Предприниматели#Россия
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