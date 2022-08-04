Пожар на складе Ozon уничтожил товары на миллионы рублей

Покупателям и продавцам пообещали компенсацию за утраченные товары, однако пожар не прошёл незамеченным: гендиректор компании «Фильд Рус» из Екатеринбурга Андрей Хватов рассказал, что товары Ozon подорожают после пожара, а скорость доставки значительно снизится. Причина в том, что участники рынка хранили товары в ныне сгоревшем складе. Сам Хватов хранил в нём 20% товаров, стихия принесла ему убытки на сумму 1 миллион рублей.