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«Размазало голову по асфальту»: иномарка сбила пешехода в Екатеринбурге

«Размазало голову по асфальту»: иномарка сбила пешехода в Екатеринбурге

Сегодня, 15:46
Фото: 1MI

Травмы головы получил сбитый пешеход в Екатеринбурге

Легковая машина сбила мужчину на пешеходном переходе утром 4 августа в Екатеринбурге.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что пострадавшему «размазало лицо по асфальту». Он был госпитализирован в больницу каретой скорой помощи.

В ГИБДД пояснили, что мужчина остался жив, он получил травмы головы. 32-летний пострадавший попал под колеса Ford Focus, когда водитель поворачивал налево на улицу Таватуйскую, пишет Е1.

Напомним, две девочки-подростка получили ушибы после наезда иномарки на Гальянке в Нижнем Тагиле. Женщина, водитель Ford Focus, не предоставила школьницам преимущество при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

Две девочки попали под колеса на пешеходном переходе на ГГМ в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#Авария#Больница#Автомобиль
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