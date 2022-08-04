«Размазало голову по асфальту»: иномарка сбила пешехода в Екатеринбурге

По словам очевидцев, удар был такой силы, что пострадавшему «размазало лицо по асфальту». Он был госпитализирован в больницу каретой скорой помощи.
В ГИБДД пояснили, что мужчина остался жив, он получил травмы головы. 32-летний пострадавший попал под колеса Ford Focus, когда водитель поворачивал налево на улицу Таватуйскую, пишет Е1.
Напомним, две девочки-подростка получили ушибы после наезда иномарки на Гальянке в Нижнем Тагиле. Женщина, водитель Ford Focus, не предоставила школьницам преимущество при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.