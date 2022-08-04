Рок-фестиваль и 2,5 тысячи цветов. Лучший ТОС награжден в Нижнем Тагиле

С 25 по 27 июня прошел объезд 17 территорий. Комиссия ставила баллы по каждому из направлений. В результате больше всего баллов набрал ТОС «Пограничный». На его территории каждый год жители отмечают Новый год, отмечают другие праздники. Летом в ТОСе высадили 2,5 тысячи цветов. К 300-летию города была создана клумба в виде цифры 300 в расцветках российского флага. 20 августа в ТОСе планируется провести рок-фестиваль. Победителю был вручен диплом и сертификат на 50 тысяч рублей.