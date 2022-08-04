Школьница переходила на «красный» и попала в больницу после ДТП в Екатеринбурге

Известно, что женщина 1981 года рождения, управляющая Mitsubishi Outlander, ехала со стороны Курьинского переулка по направлению Первомайской. Движение осуществлялось по улице Студенческой.
Девочка пересекала улицу по «зебре» на «красный». Водитель совершила наезд, двигаясь на зелёный свет светофора. Вследствие дорожно-транспортного происшествия школьницу доставили в больницу с разнообразными травмами.
Стаж вождения женщины — 17 лет. Она сообщила сотрудникам ГИБДД, что школьница неожиданно выбежала перед капотом автомобиля. Екатеринбурженка в срочном порядке нажала на педаль тормоза, но избежать столкновения не получилось, следует из пресс-релиза пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.