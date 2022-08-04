Школьница переходила на «красный» и попала в больницу после ДТП в Екатеринбурге

Стаж вождения женщины — 17 лет. Она сообщила сотрудникам ГИБДД, что школьница неожиданно выбежала перед капотом автомобиля. Екатеринбурженка в срочном порядке нажала на педаль тормоза, но избежать столкновения не получилось, следует из пресс-релиза пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.