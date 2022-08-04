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Сказочный марафон с шатрами чудес и волшебными историями пройдет в Нижнем Тагиле

Сказочный марафон с шатрами чудес и волшебными историями пройдет в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:12
Фото: 1MI

Сказочный марафон "Театрград" пройдет в Нижнем Тагиле

Сказочный марафон под названием "Театрград" пройдет в Нижнем Тагиле в честь празднования 300-летия города. Для больших и маленьких зрителей представят спектакли, поставят шатры чудес, а также проведут мастер-классы.

На площадке за драматическим театром 13 августа расположится сцена, места для зрителей и шатры чудес. Марафон стартует в полдень, а закончится поздним вечером.

На сцене выступят не только театры Нижнего Тагила, но и Ирбита, и Новоуральска, и Серова. 

Нас с вами, друзья, ждут сразу девять волшебных историй и один концерт. И это только на сцене! А ещё будут чудесные шатры с бэби-спектаклем и мастер-классами для маленьких и больших детей, которые продолжают верить в чудеса, -  рассказал художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

Площадок планируется разместить несколько. На летней сцене тагильские театры покажут по две сказки. В шатре тагильского театра кукол пройдет бэби-спектакль "большое путешествие маленькой тучки". Еще в одном шатре для детей проведут мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Свободное время#300 лет Нижнему Тагилу#Нижний Тагил#Театр#Праздник#Представление#Ирина Кирилова
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