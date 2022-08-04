TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Стало известно о состоянии придавленных в иномарке башенным краном в Екатеринбурге

Стало известно о состоянии придавленных в иномарке башенным краном в Екатеринбурге

Сегодня, 18:12
Фото: 1MI
У мальчика, который находился в KIA в момент обрушения башенного крана на иномарку, сломан позвоночник. Пассажиры легковушки считают, что чудом остались живыми.

По словам мамы ребенка, она ехала с допустимой скоростью по Объездной дороге, когда на машину рухнула конструкция. Один из сыновей уснул и лег брату на колени, а второй во время аварии наклонился за выпавшим телефоном — это и спасло им жизни.

Старший сын находится в больнице, медики диагностировали у него перелом позвоночника, младший ребенок с сотрясением мозга — дома. У самой мамы сломана нога и множественные ушибы. Свердловчанка пояснила, что принимает обезволивающие препараты, однако они не помогают.

Также пострадавшая сообщила, что виновник аварии до сих пор не связался с семьей. Женщина намерена обращаться к юристу, чтобы он получил справедливое наказание. Сама авария произошла 25 июля. Водитель КАМАЗа не закрепил груз, который врезался в мост и придавил иномарку с пассажирами, пишет Е1.

Железная конструкция раздавила легковушку на Объездной дороге в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель иномарки столкнул иномарку в траншею и сбежал с места ДТП в ЕкатеринбургеМать и два ребенка пострадали в ДТП на свердловской трассеВодитель погиб в ДТП с перевернутой иномаркой на свердловской трассе
#Евгения Сафина#Новости УрФО#Екатеринбург#ДТП#Авария#Позвоночник#Больница#Кран#Ребенок
Подпишитесь
Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
Вчера, 13:03
Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения
Сегодня, 10:42
Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила
2 августа, 16:49
Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:42
Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом
Волонтёры отряда «Скорпион» нашли заблудившеюся и увязшую в болоте бабушку под Нижним Тагилом. Пожилая женщина ушла в лес днём и застряла в топи на всю ночь.
Вчера, 08:42
Пострадавшая в ночном ДТП молодая мама успешно перенесла операцию в ГБ №1 Тагила
Вчера, 21:32