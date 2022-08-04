Стало известно о состоянии придавленных в иномарке башенным краном в Екатеринбурге

По словам мамы ребенка, она ехала с допустимой скоростью по Объездной дороге, когда на машину рухнула конструкция. Один из сыновей уснул и лег брату на колени, а второй во время аварии наклонился за выпавшим телефоном — это и спасло им жизни.
Старший сын находится в больнице, медики диагностировали у него перелом позвоночника, младший ребенок с сотрясением мозга — дома. У самой мамы сломана нога и множественные ушибы. Свердловчанка пояснила, что принимает обезволивающие препараты, однако они не помогают.
Также пострадавшая сообщила, что виновник аварии до сих пор не связался с семьей. Женщина намерена обращаться к юристу, чтобы он получил справедливое наказание. Сама авария произошла 25 июля. Водитель КАМАЗа не закрепил груз, который врезался в мост и придавил иномарку с пассажирами, пишет Е1.