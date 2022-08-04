Терапевт избила двух росгвардейцев в караоке-баре в Екатеринбурге

Инцидент произошел в ночь на 6 марта 2022 года. Молодая мама отдыхала в баре. Охранник увидел, что она начала вести себя агрессивно и оскорблять окружающих. На замечания она не реагировала. В результате было принято решение вызвать на место Росгвардию.
Один из силовиков попросил врача успокоиться. Однако вместо этого Русина ударила его кулаком в лицо. Анбушинова была после этого посажена в служебный автомобиль. Но и там она продолжила наносить травмы. Второй росгвардеец сидел рядом. Женщина расцарапала ему кисть руки.
В завершение врач ударила одного из силовиков ногой в пах. Следственным комитетом по данному факту было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителей власти. Медику грозило до 5 лет заключения.
Через некоторое время дело поступило на рассмотрение в Ленинский суд. 6 июня уголовное дело было прекращено. Причиной стала выплата по 3 тысячи рублей каждому пострадавшему, а сами силовики не заявляли гражданские иски.
В постановлении суда говорится, что Анбушинова оказала материальную помощь одному из благотворительных фондов. Это расценивается как заглаживание вреда.
Суд постановил выплатить судебный штраф на 20 тысяч рублей.