Терапевт избила двух росгвардейцев в караоке-баре в Екатеринбурге

Один из силовиков попросил врача успокоиться. Однако вместо этого Русина ударила его кулаком в лицо. Анбушинова была после этого посажена в служебный автомобиль. Но и там она продолжила наносить травмы. Второй росгвардеец сидел рядом. Женщина расцарапала ему кисть руки.