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Терапевт избила двух росгвардейцев в караоке-баре в Екатеринбурге

Терапевт избила двух росгвардейцев в караоке-баре в Екатеринбурге

Сегодня, 20:00
Фото: 1MI
Терапевт Русина Анбушинова в Екатеринбурге избила двух сотрудников Росгвардии в караоке «Ля мажор». Она избежала уголовной ответственности за содеянное.

Инцидент произошел в ночь на 6 марта 2022 года. Молодая мама отдыхала в баре. Охранник увидел, что она начала вести себя агрессивно и оскорблять окружающих. На замечания она не реагировала. В результате было принято решение вызвать на место Росгвардию.

Один из силовиков попросил врача успокоиться. Однако вместо этого Русина ударила его кулаком в лицо. Анбушинова была после этого посажена в служебный автомобиль. Но и там она продолжила наносить травмы. Второй росгвардеец сидел рядом. Женщина расцарапала ему кисть руки.

В завершение врач ударила одного из силовиков ногой в пах. Следственным комитетом по данному факту было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителей власти. Медику грозило до 5 лет заключения.

Через некоторое время дело поступило на рассмотрение в Ленинский суд. 6 июня уголовное дело было прекращено. Причиной стала выплата по 3 тысячи рублей каждому пострадавшему, а сами силовики не заявляли гражданские иски.

В постановлении суда говорится, что Анбушинова оказала материальную помощь одному из благотворительных фондов. Это расценивается как заглаживание вреда.

Суд постановил выплатить судебный штраф на 20 тысяч рублей.

Дело избившего людей в магазине силовика пересмотрят в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Бар#Избиение#Нападение#Приговор#Суд
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