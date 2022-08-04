В городской мечети Нижнего Тагила имам наладил нелегальный бизнес

В кабинете Галеева нашли 23 книги экстремистского содержания, запрещенные в России. Следователи считают, что мужчина хранил их для того, чтобы распространять среди прихожан. Также им организован похоронный бизнес, на который не было оформлено документов: покойников омывали внутри мечети (что вызывало раздражение верующих), а полученные деньги подозреваемый забирал себе.