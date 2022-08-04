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В городской мечети Нижнего Тагила имам наладил нелегальный бизнес

В городской мечети Нижнего Тагила имам наладил нелегальный бизнес

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Фанис Галеев являлся имам-хатыбом религиозной организации «Махалля» в Нижнем Тагиле. Мусульманин занимался нелегальным бизнесом, пока его деятельность не пресекли.

В кабинете Галеева нашли 23 книги экстремистского содержания, запрещенные в России. Следователи считают, что мужчина хранил их для того, чтобы распространять среди прихожан. Также им организован похоронный бизнес, на который не было оформлено документов: покойников омывали внутри мечети (что вызывало раздражение верующих), а полученные деньги подозреваемый забирал себе.

Силовики задержали Фаниса Галеева. На него составлен административный протокол. Также мужчину лишили должности имам-хатыба по решению Центрального духовного управления мусульман России, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Полиция#Мусульмане#Мечеть
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