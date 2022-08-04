Заказ тагильчанки сгорел на складе OZON в Подмосковье

Доставка товаров, заказанных тагильчанкой в приложении OZON, была назначена на 7 августа. Однако сразу после пожара на складе интернет-магазин уведомил девушку об отмене заказа и возврате денежных средств, рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.
К сожалению, пришлось отменить ваш заказ, так как он повредился во время пожара на складе. Сделайте новый, если товар есть в наличии, — следует из сообщения, которое получила тагильчанка от OZON.
Деньги компания вернула на виртуальную карту, а компенсацию, которая составила 3% от стоимости заказа, начислила в виде бонусов в приложении.
Напомним, забитый заказами склад OZON вспыхнул в Подмосковье 3 августа, пострадали 11 сотрудников. В результате огонь уничтожил 55 тысяч квадратных метров. Предварительная версия возгорания — халатное обращение с огнем, но специалисты рассматривают и другие версии — поджог или неисправную проводку. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 10 млрд рублей.