Заказ тагильчанки сгорел на складе OZON в Подмосковье

Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом

Волонтёры отряда «Скорпион» нашли заблудившеюся и увязшую в болоте бабушку под Нижним Тагилом. Пожилая женщина ушла в лес днём и застряла в топи на всю ночь.