TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Заказ тагильчанки сгорел на складе OZON в Подмосковье

Заказ тагильчанки сгорел на складе OZON в Подмосковье

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
OZON вернул тагильчанке деньги и выплатил компенсацию из-за того, что ее заказ «повредился во время пожара на складе».

Доставка товаров, заказанных тагильчанкой  в приложении OZON, была назначена на 7 августа. Однако сразу после пожара на складе интернет-магазин уведомил девушку об отмене заказа и возврате денежных средств, рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.

К сожалению, пришлось отменить ваш заказ, так как он повредился во время пожара на складе. Сделайте новый, если товар есть в наличии, — следует из сообщения, которое получила тагильчанка от OZON.

Деньги компания вернула на виртуальную карту, а компенсацию, которая составила 3% от стоимости заказа, начислила в виде бонусов в приложении.

Напомним, забитый заказами склад OZON вспыхнул в Подмосковье 3 августа, пострадали 11 сотрудников. В результате огонь уничтожил 55 тысяч квадратных метров. Предварительная версия возгорания — халатное обращение с огнем, но специалисты рассматривают и другие версии — поджог или неисправную проводку. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 10 млрд рублей.

Пожар на складе Ozon уничтожил товары на миллионы рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Огромный склад Ozon с тоннами товаров для покупателей полыхает в ПодмосковьеВ массовой задержке доставки обвинили OZON екатеринбуржцыКурьерские службы перестали принимать заказы от уральцев на Украину и обратно
#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Пожар#Заказ#OZON#Интернет магазин#Происшествия#Эксклюзив
Подпишитесь
Тагильский ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы в воздух в 2021 году на 1,5 тысячи тонн
Вчера, 13:03
Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения
Сегодня, 10:42
Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила
2 августа, 16:49
Съезд на улицу Серова с моста на Циолковского открыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:42
Заблудившуюся и замерзшую ночью бабушку достали из болота под Нижним Тагилом
Волонтёры отряда «Скорпион» нашли заблудившеюся и увязшую в болоте бабушку под Нижним Тагилом. Пожилая женщина ушла в лес днём и застряла в топи на всю ночь.
Вчера, 08:42
Пострадавшая в ночном ДТП молодая мама успешно перенесла операцию в ГБ №1 Тагила
Вчера, 21:32