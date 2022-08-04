Зарезал и сжег: дело о расправе над свердловчанкой и близнецами направлено в суд

Когда женщина потеряла сознание, преступник решил, что убил ее. Тогда он пошел в комнату и убил мальчиков-близнецов. Одному злоумышленник нанес не менее 24 ударов ножом, а второму - не менее двух. Оба ребенка скончались на месте убийства.