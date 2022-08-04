Зарезал и сжег: дело о расправе над свердловчанкой и близнецами направлено в суд

Расследование резонансного дела завершено и направлено в Свердловский областной суд. По версии следствия, ночью 22 сентября рецидивист в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире у погибшей, в ходе ссоры избил ее и пытался задушить.
Когда женщина потеряла сознание, преступник решил, что убил ее. Тогда он пошел в комнату и убил мальчиков-близнецов. Одному злоумышленник нанес не менее 24 ударов ножом, а второму - не менее двух. Оба ребенка скончались на месте убийства.
Увидев, что мать детей жива, оттащил ее в ванну, где изнасиловал, а потом восемь раз ударил ножом и задушил.
Затем Насртдинов забрал драгоценности и телефон Полины Титовой и поджег диван. В результате квартиру охватил пожар. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.