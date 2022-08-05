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196 мигрантов задержано во время рейда в Екатеринбурге

196 мигрантов задержано во время рейда в Екатеринбурге

Сегодня, 15:58
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Проверку легальности иностранных граждан на территории РФ провели силовики в Екатеринбурге. 196 мигрантов было задержано.

В рейде в Чкаловском и Железнодорожном районах принимали участие полицейские, кинологи, сотрудники уголовного розыска и ГИБДД, специалисты по вопросам миграции, а также другие ведомства. Также в мероприятии были задействованы бойцы ОМОН и спецназа.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Всего было проверено 196 мигрантов. Выяснилось, что 17 из них находятся в России нелегально. Было зафиксировано 51 нарушение законодательства, в том числе употребление алкоголя в общественных местах и неправильная тонировка на машинах. Все материалы по итогам рейда направлены в суд, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция#Мигранты#Рейд
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