196 мигрантов задержано во время рейда в Екатеринбурге

Всего было проверено 196 мигрантов. Выяснилось, что 17 из них находятся в России нелегально. Было зафиксировано 51 нарушение законодательства, в том числе употребление алкоголя в общественных местах и неправильная тонировка на машинах. Все материалы по итогам рейда направлены в суд, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.