Дело о гибели учителя в больнице Нижнего Тагила взял на личный контроль глава СК РФ

В заявлении СК РФ сказано, что в СМИ была опубликована информация о том, что 73-летней пациентке не была оказана медицинская помощь. Следственным комитетом Свердловской области была организована проверка.
Председатель СК РФ поручил главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело по данному факту.
Напомним, у женщины в марте 2022 года был обнаружен коронавирус. Она лечилась дома. Однако в какой-то момент ей стало хуже. Учителя госпитализировали в больницу Краснотурьинска. Однако там ее не приняли. В результате женщину перевезли в Нижний Тагил. Там ее повестили палату. Общее время ожидания составило 12 часов. На следующий день женщина скончалась.