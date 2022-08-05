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Дело о гибели учителя в больнице Нижнего Тагила взял на личный контроль глава СК РФ

Дело о гибели учителя в больнице Нижнего Тагила взял на личный контроль глава СК РФ

Сегодня, 19:40
Фото: 1MI
Дело о гибели 73-летней пенсионерки Натальи Сергеевой в больнице № 1 Нижнего Тагила после того, как ей якобы не была оказана помощь, взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В заявлении СК РФ сказано, что в СМИ была опубликована информация о том, что 73-летней пациентке не была оказана медицинская помощь. Следственным комитетом Свердловской области была организована проверка.

Председатель СК РФ поручил главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело по данному факту.

Напомним, у женщины в марте 2022 года был обнаружен коронавирус. Она лечилась дома. Однако в какой-то момент ей стало хуже. Учителя госпитализировали в больницу Краснотурьинска. Однако там ее не приняли. В результате женщину перевезли в Нижний Тагил. Там ее повестили палату. Общее время ожидания составило 12 часов. На следующий день женщина скончалась.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Учитель#СК РФ
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