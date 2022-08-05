Дело о гибели учителя в больнице Нижнего Тагила взял на личный контроль глава СК РФ

Напомним, у женщины в марте 2022 года был обнаружен коронавирус. Она лечилась дома. Однако в какой-то момент ей стало хуже. Учителя госпитализировали в больницу Краснотурьинска. Однако там ее не приняли. В результате женщину перевезли в Нижний Тагил. Там ее повестили палату. Общее время ожидания составило 12 часов. На следующий день женщина скончалась.