День поселка Старатель отметят 6 августа в Нижнем Тагиле

С Днем поселка поздравит старательцев глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Для гостей праздника выступят творческие коллективы ДК «Салют». Всех любителей спорта ждут соревнования по теннису, волейболу, футболу и городкам. В последних примут участие и ветераны поселка.
Программа праздничного мероприятия (стадион):
9.00 — финал соревнований по теннису, посвященный памяти В. Г. Здесенко
10.00 — соревнования по стритболу, турнир по шахматам, посвященный памяти А. С. Посного.
11.00 — выступление детского духового оркестра «Серебряный дождь».
12.00 — приветственное слово главы города В. Ю. Пинаева и открытие праздника «Здесь Родины моей начало».
13.00 — соревнования по волейболу.
14.30 — соревнования по городкам (молодежь — ветераны).
14.30 — соревнования по футболу среди детей.
На площади ДК «Салют» с 11.00 до 16.00 будут работать детские развлекательные аттракционы с проведением игровых программ.
13.40 — концерт с участием коллективов ДК «Салют».