День поселка Старатель отметят 6 августа в Нижнем Тагиле

Программа праздничного мероприятия (стадион):

9.00 — финал соревнований по теннису, посвященный памяти В. Г. Здесенко

10.00 — соревнования по стритболу, турнир по шахматам, посвященный памяти А. С. Посного.

11.00 — выступление детского духового оркестра «Серебряный дождь».

12.00 — приветственное слово главы города В. Ю. Пинаева и открытие праздника «Здесь Родины моей начало».

13.00 — соревнования по волейболу.

14.30 — соревнования по городкам (молодежь — ветераны).

14.30 — соревнования по футболу среди детей.