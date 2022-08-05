«Добрый Cola» вместо Coca-Cola будут производить в Екатеринбурге

Название поменяет не только «кола», но и Fanta, и Schweppes. Sprite на какой-то промежуток времени пропадёт с прилавков. Об изменениях объявила компания «Мултон» (организации частично принадлежит отечественная Coca-Cola).
На месте зарубежного слова «Coca» на этикетках бутылок появится русское «Добрый», Fanta изменится на «Добрый Orange», а Schweppes дадут новое имя «Rich тоник». Sprite не «импортозаместят» по причине низкого потребительского спроса, однако вместо него производитель анонсировал иные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.
Производство напитков «Добрый» запланировано в следующих городах страны: Москва, Ростов, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Владивосток, Красноярск и Екатеринбург. Стоимость газировки для покупателей, вероятно, не поменяется. Обновленные лимонады должны поступить в продажу до конца 2022 года, сообщает Mash.
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