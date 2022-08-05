TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
«Добрый Cola» вместо Coca-Cola будут производить в Екатеринбурге

«Добрый Cola» вместо Coca-Cola будут производить в Екатеринбурге

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Ребрендинг популярных напитков: с полок магазинов по всей России исчезнет Coca-Cola, однако появится «Добрый Cola». Лимонад будут производить в разных городах России, в том числе в Екатеринбурге.

Название поменяет не только «кола», но и Fanta, и Schweppes. Sprite на какой-то промежуток времени пропадёт с прилавков. Об изменениях объявила компания «Мултон» (организации частично принадлежит отечественная Coca-Cola).

На месте зарубежного слова «Coca» на этикетках бутылок появится русское «Добрый», Fanta изменится на «Добрый Orange», а Schweppes дадут новое имя «Rich тоник». Sprite не «импортозаместят» по причине низкого потребительского спроса, однако вместо него производитель анонсировал иные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Производство напитков «Добрый» запланировано в следующих городах страны: Москва, Ростов, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Владивосток, Красноярск и Екатеринбург. Стоимость газировки для покупателей, вероятно, не поменяется. Обновленные лимонады должны поступить в продажу до конца 2022 года, сообщает Mash.

Ранее TagilCity рассказал о том, какие бренды ушли из Нижнего Тагила и вернутся ли они. Среди компаний, покинувших рынок, оказались H&M, Adidas и Bershka.

Какие бренды ушли из ТЦ Нижнего Тагила и обещают ли они вернуться
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Экономика#Кока-кола#Напитки#Товары
Подпишитесь
Прокуратура через суд обязала тагильский ЕВРАЗ НТМК установить санитарную зону
Вчера, 12:28
Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения
Вчера, 10:42
Заказ тагильчанки сгорел на складе OZON в Подмосковье
Вчера, 13:10
На 300-летие Нижнего Тагила запретят ездить на гидроциклах и катамаранах
Вчера, 15:32
Рок-фестиваль и 2,5 тысячи цветов. Лучший ТОС награжден в Нижнем Тагиле
Победители конкурса «ТОС по-тагильски» получили награды из рук главы города Владислава Пинаева. В 2022 году состязание было посвящено 300-летию города.
Вчера, 20:41
Жара до +30 градусов возвратится в Нижний Тагил
До 30 градусов тепла ожидается в Нижнем Тагиле в ближайшую неделю. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.
Вчера, 13:53