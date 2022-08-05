«Добрый Cola» вместо Coca-Cola будут производить в Екатеринбурге

На месте зарубежного слова «Coca» на этикетках бутылок появится русское «Добрый», Fanta изменится на «Добрый Orange», а Schweppes дадут новое имя «Rich тоник». Sprite не «импортозаместят» по причине низкого потребительского спроса, однако вместо него производитель анонсировал иные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.