Груженые самосвалы испытали мост через Тагильский пруд на прочность

4 и 5 августа конструкцию моста через Тагильский пруд испытали на прочность. В первый день провели динамические испытания: 33-тонный самосвал прыгал, как говорят строители, с препятствия — деревянных досок. При этом грузовик разгонялся до 20 км/ч, 30 и 40 км/ч. В это время геодезисты делали замеры и сравнивали, соответствуют ли показатели нормативам.