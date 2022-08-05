Груженые самосвалы испытали мост через Тагильский пруд на прочность

4 и 5 августа конструкцию моста через Тагильский пруд испытали на прочность. В первый день провели динамические испытания: 33-тонный самосвал прыгал, как говорят строители, с препятствия — деревянных досок. При этом грузовик разгонялся до 20 км/ч, 30 и 40 км/ч. В это время геодезисты делали замеры и сравнивали, соответствуют ли показатели нормативам.
Вчера мы проводили динамические испытания на мосту, то есть груженый самосвал массой 35 тонн ездил с разными скоростями, прыгал. А геодезисты снимали, как ведет себя мост. При этом я и проектировщик, по старой традиции, стояли под мостом, — с улыбкой рассказывает руководитель проекта Вячеслав Назаров.
Второй, статический тест под нагрузкой прошел сегодня, 5 августа. Шесть 35-тонных КамАЗов заезжали на каждое пролетное строение моста, останавливаясь в определенных точках. Под путепроводом специалисты-геодезисты замеряли прогиб мостовой оси.
Сейчас равномерно КамАЗы проезжают каждый пролет моста от одной опоры до другой. И геодезисты тоже проводят свои замеры: как ведет себя мост и мостовое полотно, — комментирует Вячеслав Назаров.
Руководитель добавил, что на прочность испытали не только строение через пруд, но и мосты над Свердловским шоссе и железной дорогой.
По результатам динамических испытаний конструкции получили положительное заключение, а итоги статических будут готовы только к 10 августа. Однако устный вывод геодезистов подрядная организация узнает сегодня вечером. От него зависит, откроют ли движение по Луганскому проспекту через неделю, 12 августа.
Город ждет, договоренность у нас [с подрядной организацией «АльмакорГруп»], что движение будет открыто к этой дате. Сегодняшнее испытание позволит нам получить заключение проектной организации, которое станет основанием для открытия движения 12 августа, — сказал Андрей Лебедев.
Для открытия движения, по словам руководителя проекта и специалистов, осталось немного. Мосты, а также дорога со стороны Свердловского шоссе полностью готовы к эксплуатации. Продолжаются работы по укладке асфальта на проезжей части со стороны Уральского проспекта. Также в настоящее время строители практически закончили монтаж световых арок. За день до испытания моста специалисты протестировали 14 режимов динамической подсветки.
Продолжается благоустройство. Возник ряд дополнительных работ, связанных с местными проездами, с установкой шумозащитных экранов по улице Патриотов, с парапетным ограждением перед путепроводом через железную дорогу. Это те допработы, которых изначально у нас в проекте не было. Будем их доделывать, приводить в соответствие с проектной документацией, — сказал руководитель проекта.
Все работы по благоустройству и сдача объекта, по его словам, будут завершены к осени этого года.
Напомним, работы по строительству путепровода через Тагильский пруд и транспортной развязки выполняет компания «АльмакорГруп». Стоимость реализации проекта составила 4,5 миллиарда рублей. Новую дорогу от Свердловского шоссе до Уральского проспекта назвали Луганским проспектом, а Привокзальная площадь теперь именуется Площадью трудовой доблести.
Тожественный запуск движения транспорта запланирован в дни празднования 300-летия Нижнего Тагила, программу которого ранее анонсировала мэрия города. В этом году юбилейные мероприятия продлятся три дня. Для тагильчан приготовили масштабное шоу фейерверков, кино под открытым небом, выступление хедлайнеров и концертные программы.
Также с 12 по 14 августа этого года в Нижнем Тагиле планируют открыть другие знаковые объекты: стелу «Город трудовой доблести», Привокзальную площадь и мост на улице Циолковского.