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Грузовик с хлебом перевернулся на свердловской трассе

Грузовик с хлебом перевернулся на свердловской трассе

Сегодня, 19:14
Фото: 1MI
Фура с грузовиком завода «Реж-Хлеб» столкнулись на Режевском тракте сегодня 5 августа. Ящики из-под булочек разлетелись по всей дороге.

Движение по одной полосе полностью загородила фура. На данный момент о пострадавших неизвестно. На месте ДТП образовалась пробка, а потому рекомендуется выбирать пути объезда.

По словам очевидца происшествия на дороге лежит чужой ботинок, а также ящики из-под хлеба. Фура при этом опрокинута.

В ГИБДД по Свердловской области факт ДТП подтвердили. Там отметили, что авария случилась на 54-м километре трассы Реж — Алапаевск. В ведомстве рассказали, что «ГАЗель» с хлебом выехала на встречную полосу. По предварительным данным, у водителя грузовика с хлебом имеются травмы, пишет Е1.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Трасса#ГИБДД#Хлеб
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