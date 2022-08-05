Грузовик с хлебом перевернулся на свердловской трассе

Движение по одной полосе полностью загородила фура. На данный момент о пострадавших неизвестно. На месте ДТП образовалась пробка, а потому рекомендуется выбирать пути объезда.
По словам очевидца происшествия на дороге лежит чужой ботинок, а также ящики из-под хлеба. Фура при этом опрокинута.
В ГИБДД по Свердловской области факт ДТП подтвердили. Там отметили, что авария случилась на 54-м километре трассы Реж — Алапаевск. В ведомстве рассказали, что «ГАЗель» с хлебом выехала на встречную полосу. По предварительным данным, у водителя грузовика с хлебом имеются травмы, пишет Е1.