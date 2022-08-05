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Квесты, концерты и дискотека: день Дзержинского района отмечают тагильчане

Квесты, концерты и дискотека: день Дзержинского района отмечают тагильчане

Сегодня, 18:38
Фото: TagilCity.ru
5 августа на Вагонке в Нижнем Тагиле жители города отмечают день Дзержинского района. С праздником тагильчан поздравил глава района Александр Ревенко, а также представители промышленных предприятий.

К началу мероприятия, также приуроченного к 300-летию Нижнего Тагила, на площади возле фонтана на проспекте Дзержинского собралось около 200 человек. Для проведения праздника была организована сцена.

Песнями и танцами тагильчан радовали участники из коллективов ДК Окунева, Дзержинского дворца детского и юношеского творчества, а также других. Для посетителей мероприятия были организованы праздничные фотозоны, все желающие могли прокатиться на аттракционах.

Фото: TagilCity.ru

Ведущие поздравили на сцене молодоженов, которые заключили брак 5 августа и вручили им цветы и памятные подарки. Также были награждены победители «Эстафеты родительского подвига».

Фото: TagilCity.ru

После концерта тагильских коллективов запланированы выступление кавер-группы «КонтраБанда», пенная вечеринка и дискотека.

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