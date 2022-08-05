Квесты, концерты и дискотека: день Дзержинского района отмечают тагильчане

К началу мероприятия, также приуроченного к 300-летию Нижнего Тагила, на площади возле фонтана на проспекте Дзержинского собралось около 200 человек. Для проведения праздника была организована сцена.
Песнями и танцами тагильчан радовали участники из коллективов ДК Окунева, Дзержинского дворца детского и юношеского творчества, а также других. Для посетителей мероприятия были организованы праздничные фотозоны, все желающие могли прокатиться на аттракционах.
Ведущие поздравили на сцене молодоженов, которые заключили брак 5 августа и вручили им цветы и памятные подарки. Также были награждены победители «Эстафеты родительского подвига».
После концерта тагильских коллективов запланированы выступление кавер-группы «КонтраБанда», пенная вечеринка и дискотека.