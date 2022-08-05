Мировые звезды провели мастер-класс, а мост через Тагильский пруд прошел испытание

Мост через Тагильский пруд, а также путепроводы над Свердловским шоссе и железнодорожными путями прошли испытания на прочность. Два дня их тестировали 35-тонными КамАЗами. А строители и проектировщики в это время, по традиции, стояли под сооружениями.