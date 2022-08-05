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Мировые звезды провели мастер-класс, а мост через Тагильский пруд прошел испытание

Мировые звезды провели мастер-класс, а мост через Тагильский пруд прошел испытание

Вчера, 20:56
Фото: TagilCity.ru
Олимпийские призеры провели мастер-класс для юных тагильчан, Вагонка отмечает день района, а мост через Тагильский пруд испытали гружеными самосвалами. Об этих и других новостях за 5 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Юные тагильчане узнали секреты успеха мировых звезд спорта. Мастер-класс для них провели олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира и Европы Владимир Попов, олимпийский призер по греко-римской борьбе Александр Третьяков, олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и олимпийская чемпионка Ольга Глацких.

Мировые звезды спорта провели мастер-классы для юных тагильчан
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В Нижнем Тагиле побывали не только известные спортсмены, но и звезды эстрады. Солист группы «Премьер-министр» Марат Чанышев снял под городом клип на песню «Я по небу». 

Солист группы «Премьер-министр» снял клип на аэродроме под Нижним Тагилом
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Мост через Тагильский пруд, а также путепроводы над Свердловским шоссе и железнодорожными путями прошли испытания на прочность. Два дня их тестировали 35-тонными КамАЗами. А строители и проектировщики в это время, по традиции, стояли под сооружениями.

В свою очередь начальник Управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев рассказал, когда по Луганскому проспекту пустят пассажирский транспорт.

Груженые самосвалы испытали мост через Тагильский пруд на прочность
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Концерт, дискотека и пенная вечеринка - так жители Вагонки отмечают день Дзержинского района. Поздравить сотни горожан прибыли чиновники и депутаты. 

Квесты, концерты и дискотека: день Дзержинского района отмечают тагильчане
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На этом праздники в юбилейное тагильское лето не кончаются. Завтра мероприятия в честь дня населенного пункта пройдут в поселке Старатель. В программе — спортивные состязания, выступление духового оркестра и коллективов ДК «Старатель».

День поселка Старатель отметят 6 августа в Нижнем Тагиле
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Груженые самосвалы испытали мост через Тагильский пруд на прочность
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