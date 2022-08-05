Мировые звезды спорта провели мастер-классы для юных тагильчан

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил гостей за возможность приехать и провести для спортсменов массовые тренировки.
Я бы хотел выразить слова благодарности, что вы нашли время в своем плотном графике и приехали в наш славный город Нижний Тагил провести мастер-классы. Но самое главное — показать на своих примерах юным тагильчанам, чего можно добиться в жизни, — отметил глава города.
Сами приглашенные гости отметили важность подобных мероприятий и поздравили тагильчан с 300-летием города.
Вот мы стоим и представляем совершенно разные виды спорта. Нас объединяет три вещи, которое ценит все олимпийское движение: дружба, уважение и стремление к совершенству. Мы сегодня здесь для того, чтобы поделится с вами тем опытом и теми, вроде бы, мелкими вещами, но они помогут вам добиться высокого результата. И еще мы поздравляем всех жителей города с юбилеем, — подчеркнул олимпийский призер по греко-римской борьбе Александр Третьяков.
После торжественного открытия праздника ребята разошлись по пяти площадкам, где прошли тренировки.
Мастер-класс по плаванию для ребят провел олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира и Европы Владимир Попов. Спортсмен показал детям особенности в различных техниках плавания.
Приемы ближнего боя и оборонительную технику продемонстрировал чемпион мира, Европы и олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.
Самая масштабная тренировка прошла у греко-римских борцов. Несколько десятков юных спортсменов сначала сделали разминку. А после под руководством олимпийского призера Александра Третьякова провели несколько спаррингов.
Не остались без мастер-класса и юные гимнастки. Для них тренировку провела олимпийская чемпионка Ольга Глацких. Девочки выполняли элементы с различными снарядами: обруч, мяч и булавы.
Самая холодная тренировка прошла на ледовой арене. Чемпион мира Сергей Гусев и обладатель Кубка Гагарина Артем Железков показали ребятам мастер-класс игры.
После мастер-классов звезды спорта устроили фотосессию для юных тагильчан и раздали автографы. Ребята просили оставить подпись не только на открытках, но и на футболках, гимнастических мячах и плавательных шапочках.
Замечательный праздник для всех наших детей. Дочь просто в восторге. Это хороший опыт для ребят пообщаться с олимпийскими чемпионами, узнать какие-то их спортивные секреты и потренироваться под их руководством. Надеемся, что такой праздник пройдет в городе еще не раз, — поделилась с TagilCity.ru Татьяна, мама юной гимнастки.