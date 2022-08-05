Отец убитой мужем 19-летней тагильчанки рассказал об отношениях в семье дочери

Перед переездом в Екатеринбург Светлана проживала в Верхней Салде, где она и окончила школу.
По словам отца погибшей, он не одобрял выбор дочери и негативно относился к ее супругу. Он отметил, что когда Светлана уехала в роддом, Никита ушел и перестал отвечать на звонки. А когда дочь вернулась с ребенком, отец малыша подержал сына на руках и снова ушел.
В последний раз отец общался со Светланой в конце июля. По его словам, дочь рассказала, что они снова поругались с мужем. Родитель предлагал ей взять академический отпуск и переехать на время в Салду.
Однако сестра погибшей, наоборот пояснила, что родственница никогда не жаловалась на разлады в ее семье.
Напомним, трагедия произошла 4 августа в Екатеринбурге, пока 5-месячный сын супругов спал. Никита Гусев зарезал Светлану Коптеву, а затем покончил с собой, пишет Е1.