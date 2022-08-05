TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Отец убитой мужем 19-летней тагильчанки рассказал об отношениях в семье дочери

Отец убитой мужем 19-летней тагильчанки рассказал об отношениях в семье дочери

Сегодня, 17:02
Фото: 1MI
Отец 19-летней уроженки Нижнего Тагила Светланы Коптевой, которую зарезал муж в Екатеринбурге, рассказал, что в семье дочери постоянно были ссоры.

Перед переездом в Екатеринбург Светлана проживала в Верхней Салде, где она и окончила школу.

По словам отца погибшей, он не одобрял выбор дочери и негативно относился к ее супругу. Он отметил, что когда Светлана уехала в роддом, Никита ушел и перестал отвечать на звонки. А когда дочь вернулась с ребенком, отец малыша подержал сына на руках и снова ушел.

В последний раз отец общался со Светланой в конце июля. По его словам, дочь рассказала, что они снова поругались с мужем. Родитель предлагал ей взять академический отпуск и переехать на время в Салду.

Однако сестра погибшей, наоборот пояснила, что родственница никогда не жаловалась на разлады в ее семье.

Напомним, трагедия произошла 4 августа в Екатеринбурге, пока 5-месячный сын супругов спал. Никита Гусев зарезал Светлану Коптеву, а затем покончил с собой, пишет Е1.

Знакомые рассказали о зарезавшем супругу-тагильчанку екатеринбуржце
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге мужчина зарезал свою жену и покончил с собойЗарезал и сжег: дело о расправе над свердловчанкой и близнецами направлено в суд Дело зарезавшей 9-летнюю дочь сведловчанки передано в суд
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Новости УрФО#Екатеринбург#Убиство#Супруги#Ссора#Роители#Ребенок
Подпишитесь
Мировые звезды спорта провели мастер-классы для юных тагильчан
Сегодня, 15:59
Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд
Сегодня, 12:56
День поселка Старатель отметят 6 августа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:22
Программа мероприятий День Дзержинского района в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:36
Отстраненный от должности за экстремизм имам создает новую мечеть в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29
Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения
Вчера, 10:42