Отец убитой мужем 19-летней тагильчанки рассказал об отношениях в семье дочери

По словам отца погибшей, он не одобрял выбор дочери и негативно относился к ее супругу. Он отметил, что когда Светлана уехала в роддом, Никита ушел и перестал отвечать на звонки. А когда дочь вернулась с ребенком, отец малыша подержал сына на руках и снова ушел.