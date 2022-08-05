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Почти вдвое возросло число пострадавших в ДТП детей в Свердловской области

Почти вдвое возросло число пострадавших в ДТП детей в Свердловской области

Сегодня, 15:15
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 44% за последние две недели увеличилось количество несовершеннолетних, пострадавших в дорожных авариях. Кроме того, за указанный период общее число ДТП выросло на 16%.

За прошедшие две недели сотрудники ГИБДД зафиксировали 96 ДТП, в которых погибли 8 человек, в том числе один ребенок. 120 участников аварий были травмированы, 23 из них — дети.

Основными причинами ДТП в полиции называют несоблюдение скоростного режима и очередности проезда, а также выезд на встречку. Также пешеходы часто нарушают правила дорожного движения.

В ГИБДД отметили, что родители должны контролировать детей и постоянно напоминать им о мерах безопасности на дорогах. К тому же, многие несовершеннолетние передвигаются сейчас на различных средствах передвижения: самокатах, в том числе и электрических, велосипедах, мопедах, мотоциклах и даже автомобилях. Взрослые не ограничивают доступ к транспорту, что приводит к ДТП.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В правоохранительных органах порекомендовали автомобилистам быть внимательнее на дорогах, не садиться за руль пьяными и без прав. Пешеходам, в свою очередь, также следует соблюдать ПДД и при переходе через проезжую часть убеждаться, что транспортные средства пропускают их.   

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#Евгения Сафина#ДТП#Новости УрФО#ГИБДД#Авария#Дети#Статистика
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