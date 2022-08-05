Почти вдвое возросло число пострадавших в ДТП детей в Свердловской области

В ГИБДД отметили, что родители должны контролировать детей и постоянно напоминать им о мерах безопасности на дорогах. К тому же, многие несовершеннолетние передвигаются сейчас на различных средствах передвижения: самокатах, в том числе и электрических, велосипедах, мопедах, мотоциклах и даже автомобилях. Взрослые не ограничивают доступ к транспорту, что приводит к ДТП.