Почти вдвое возросло число пострадавших в ДТП детей в Свердловской области

За прошедшие две недели сотрудники ГИБДД зафиксировали 96 ДТП, в которых погибли 8 человек, в том числе один ребенок. 120 участников аварий были травмированы, 23 из них — дети.
Основными причинами ДТП в полиции называют несоблюдение скоростного режима и очередности проезда, а также выезд на встречку. Также пешеходы часто нарушают правила дорожного движения.
В ГИБДД отметили, что родители должны контролировать детей и постоянно напоминать им о мерах безопасности на дорогах. К тому же, многие несовершеннолетние передвигаются сейчас на различных средствах передвижения: самокатах, в том числе и электрических, велосипедах, мопедах, мотоциклах и даже автомобилях. Взрослые не ограничивают доступ к транспорту, что приводит к ДТП.
В правоохранительных органах порекомендовали автомобилистам быть внимательнее на дорогах, не садиться за руль пьяными и без прав. Пешеходам, в свою очередь, также следует соблюдать ПДД и при переходе через проезжую часть убеждаться, что транспортные средства пропускают их.