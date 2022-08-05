После смерти учителя в больнице Нижнего Тагила СК начал проверку

Напомним, Наталья Сергеева более 25 лет работала учителем русского языка и литературы. В феврале 2022 года у нее был выявлен коронавирус, а также назначено амбулаторное лечение. 7 марта состояние женщины ухудшилось. Она была госпитализирована в больницу Красноуральска.