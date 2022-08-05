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После смерти учителя в больнице Нижнего Тагила СК начал проверку

После смерти учителя в больнице Нижнего Тагила СК начал проверку

Сегодня, 18:48
Фото: 1MI
После сообщения о неоказании своевременной медпомощи 73-летней Наталье Сергеевой из Верхней Туры Следственный комитет Свердловской области начал проверку. Женщина скончалась в больнице № 1 Нижнего Тагила.

Сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства произошедшего. На данный момент принимаются меры по опросу родственников скончавшейся, а также медработников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК по Свердловской области.

Напомним, Наталья Сергеева более 25 лет работала учителем русского языка и литературы. В феврале 2022 года у нее был выявлен коронавирус, а также назначено амбулаторное лечение. 7 марта состояние женщины ухудшилось. Она была госпитализирована в больницу Красноуральска.

Там тест показал отрицательный результат. В больнице отказали в госпитализации. Пациентка несколько часов лежала в коридоре. Вечером ее перевезли в Нижний Тагил. Там ее положили в палату. Общее время ожидания составило 12 часов. На следующий день женщина скончалась.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Следственный комитет#Проверка#Минздрав#Умершие#Смерть
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