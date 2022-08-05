После смерти учителя в больнице Нижнего Тагила СК начал проверку

Сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства произошедшего. На данный момент принимаются меры по опросу родственников скончавшейся, а также медработников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК по Свердловской области.
Напомним, Наталья Сергеева более 25 лет работала учителем русского языка и литературы. В феврале 2022 года у нее был выявлен коронавирус, а также назначено амбулаторное лечение. 7 марта состояние женщины ухудшилось. Она была госпитализирована в больницу Красноуральска.
Там тест показал отрицательный результат. В больнице отказали в госпитализации. Пациентка несколько часов лежала в коридоре. Вечером ее перевезли в Нижний Тагил. Там ее положили в палату. Общее время ожидания составило 12 часов. На следующий день женщина скончалась.