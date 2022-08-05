Программа мероприятий День Дзержинского района в Нижнем Тагиле

5 августа с 17.00 пройдет праздник, посвященный дню Дзержинского района. Глава района Александр Ревенко и другие представители власти, а также промышленных предприятий поздравят жителей и гостей Вагонки с праздником, который дает старт череде концертов в канун 300-летия Нижнего Тагила.
На площади возле фонтана по проспекту Дзержинского пройдет детская спортивно-игровая программа. Юные жители района смогут поучаствовать в развлекательном квесте и мастер-класс.
17.00 — развлекательный квест от «Лего Мастерской», мастер-класс «Открытка родному городу». Концертная программа с участием коллективов и педагогов Дзержинского дворца детского и юношеского творчества, коллективов ДК им. И. В. Окунева, танцевальной студии танца «Самира», студии современного танца «DANCE PA», МБУ «Спортивной школы № 2».
18.00 — выступление кавер-группы «КонтраБанда».
19.30 — PENAPARTY SHOW.
20.00 — дискотека.