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Программа мероприятий День Дзержинского района в Нижнем Тагиле

Программа мероприятий День Дзержинского района в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI

День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отмечают 5 августа

В пятницу в центре Вагонки пройдут праздничные выступления музыкальных коллективов района, а также пенная вечеринка и дискотека.

5 августа с 17.00 пройдет праздник, посвященный дню Дзержинского района. Глава района Александр Ревенко и другие представители власти, а также промышленных предприятий поздравят жителей и гостей Вагонки с праздником, который дает старт череде концертов в канун 300-летия Нижнего Тагила.

На площади возле фонтана по проспекту Дзержинского пройдет детская спортивно-игровая программа. Юные жители района смогут поучаствовать в развлекательном квесте и мастер-класс.

Полная программа празднования Дня Дзержинского района 5 августа 2022 года в Нижнем Тагиле

17.00 — развлекательный квест от «Лего Мастерской»,  мастер-класс «Открытка родному городу». Концертная программа с участием  коллективов и педагогов Дзержинского дворца детского и  юношеского творчества, коллективов ДК им. И. В. Окунева, танцевальной студии танца «Самира», студии современного танца «DANCE PA», МБУ «Спортивной школы № 2».
18.00 — выступление кавер-группы «КонтраБанда».
19.30 — PENAPARTY SHOW.
 20.00 — дискотека.

Фото: 1MI
#Нижний Тагил#Александр Ревенко#Дети#Праздник#Проспект Дзержинского#300 лет Нижнему Тагилу#Свободное время
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