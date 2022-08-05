Программа мероприятий День Дзержинского района в Нижнем Тагиле

5 августа с 17.00 пройдет праздник, посвященный дню Дзержинского района. Глава района Александр Ревенко и другие представители власти, а также промышленных предприятий поздравят жителей и гостей Вагонки с праздником, который дает старт череде концертов в канун 300-летия Нижнего Тагила.