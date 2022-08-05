Пьяные жители Качканара угнали и сожгли автомобиль

Угон преступники совершили в ночь на 29 июля от дома на улице Советская. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, она оценила стоимость автомобиля в 70 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов нашли сгоревшую машину в лесу и в этот же день задержали двух подозреваемых, которые сознались в совершении преступления.
Они рассказали, что были пьяными и решили на чужой машине съездить за спиртным. В багажнике они нашли электроинструменты, которые украли. Чтобы скрыть следы, молодые люди отогнали ВАЗ в лес, где и подожгли.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье составляет срок до семи лет лишения свободы, сообщает МО МВД России «Качканарский».